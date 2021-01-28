نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي.. القبض على شخصين قاما بالسخرية من أحد المعلمين في مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في حادث هو الأول من نوعه استطاعت الشرطة في مكة المكرمة القبض على شخصين قاما بالسخرية من معلم يقوم بتقديم حصته في منصة مدرستي ، وبحسب ما صرحت به الشرطة في مكة المكرمة فإن أول الشخصين هو مواطن سعودي والثاني مقيم ويحمل الجنسية الميانمارية، كما قام الشخصان بالاعتراف بأنهم هم من قاموا بهذا الفعل، وقد أوضحت الشرطة في منطقة مكة المكرمة أنه تم تداول مقطع فيديو مصور يتضمن قيام شخص بالدخول اإلى منصة مدرستي بطريقة غير شرعية وتحدث إلى أحد المعلمين بدعوى التهكم والسخرية كما قام بتصويره من قبل شخص ثاني.

بيان شرطة مكة المكرمة حول حادثة منصة مدرستي

هذا وقد أكدت شرطة أيضا أنه تم تصوير الحادث من قبل شخص آخر كان مع الداخل إلى المنصة بطريقة غير شرعية، حيث قامت فرق الشرطة بالبحث عنهم ومن ثم القبض عليهما في مكة المكرمة، هذا وقد باشرت النيابة في المنطقة التحقيقات، وبحسب ما تبين فإن الشخصين عمرهما في العقد الثالث، كما تم السماع لأقوالهما في النيابة واعترافا بالحادثة على أن يتم استكمال التحقيق معهما الإجراءات اللازمة، على أن يتم استكمال الاستدلال بشكل لاحق وإشعار النيابة بعدها.

الحادثة الأولى في مدرستي التعليمية

وتعتبر هذه الحادثة هي الأولى التي تحصل في بوابة مدرستي الكترونية يدخلها فقط الطلاب والمعلمون والإداريون وقادة المدارس وأولياء الأمور، هذا ولم تبين الشرطة في مكة طريقة دخولهم الغير شرعية، كما يمكن الاطلاع على الفيديو المصور من خلال موقع تويتر والذي سيكون ضمن أحد الهاشتاغات، الجدير بالذكر أن منصة مدرستي يدرس عليها أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة موزعين على مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، بالاضافة إلى وجود أكثر من 400 ألف معلمة ومعلم وأكثر من 20,000 قائد مدرسة، ناهيك عن ملايين الزيارات التي تحصل في المنصة بشكل يومي.