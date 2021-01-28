نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأفواج الأمنية للنساء 1442| تعرف علي الشروط وطريقة التسجيل والرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كافة تفاصيل التقديم لوظائف قوات الأفواج الأمنية للنساء 1442، والتي أعلنت عنها وكالة شئون الأفواج الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة حيث تم إتاحة القبول والتسجيل للكادر النسائي برتب جندي وجندي أول ووظائف قوات الأفواج الأمنية للنساء تشمل وظيفة حراسة وآمن في مناطق الرياض وعسير وجزان ونجران وتأتي تلك الوظائف النسائية في ظل إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في المجتمع السعودي وتوفير فرص العمل للنساء في المملكة في كافة القطاعات في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تهدف بمشاركة فعالة للمرأة في بناء المجتمع السعودي.

ماهي الأفواج الأمنية

الأفواج الأمنية تعد أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة وتأسست عام 2010 بأمر ملكي وتام اعتمادها من قبل المؤسسة العسكرية في عام 2015 واختصاص قوات الافواج الامنيه لدحر العصابات ومطاردة الإرهابيين والخارجين عن القانون في المناطق الصحراوية والجبلية ومطاردة المتسللين الغير شرعيين علي حدود المملكة وصلاحيات جندي الافواج الامنية تخول له القبض وضبط المجرمين والقيام بتفتيشهم وضرب المجرمين إذا تطلب الأمور ذلك.

وظائف قوات الأفواج الأمنية للنساء 1442

أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية قبول وتسجيل دفعة جديدة من النساء في قوات الأفواج الأمنية والتخصص الوظيفي في الحراسة والآمن التابع لقوات الأفواج الأمنية وأكدت وكالة شئون الأفواج أن خطوات تقديم وظائف قوات الأفواج الأمنية للنساء تخضع لعدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدمة لوظيفة الأفواج الأمنية للنساء.

شروط وظيفة قوات الأفواج الأمنية للنساء 1442

تخضع عملية قبول المتقدمات لوظيفة قوات الأفواج الأمنية للنساء لعدة شروط يجب أن تتوفر في المرآة المتقدمة للوظيفة وهي:

1- يجب أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية من أصل ومنشأ سعودي الأصل.

2- يستثني النساء اللاتي نشأن بالخارج رفقة والديهم الذين يمثلون المملكة بالخارج.

3- يجب أن يكون مؤهل المتقدمة للوظيفة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والأولوية في القبول تكون للمؤهلات العليا.

4- حسن السير والسلوك والسمعة للمتقدمة وان لا تكون محكوم عليها أو تم أدانتها في جرائم الشرف والأمانة.

5- يجب أن تمتلك المتقدمة بطاقة الهوية الوطنية المستقلة وشرط أن تكون غير منتهية الصلاحية أي تكون بطاقة سارية حتي تاريخه.

6- يجب علي المتقدمة أن تكون متناسقة بحيث يتناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية لوظائف قوات الأفواج الأمنية للنساء.

7- يجب علي المتقدمة أن لا قد يكون تم تعينها في أحد الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

8-يجب عليها أنه لم يتم فصلها من المراكز أو المعاهد العسكرية.

9- شرط أساسي أن لا تكون متزوجة من شخص لا يحمل الجنسية السعودية.

10- اجتياز كافة اجراءات القبول المنصوص عليها في لائحة التقديم لوظائف النساء الأمنية.

11- يجب علي المتقدمة أن يتوافق مؤهلها العلمي والفني والدراسي مع الوظيفة المتقدمة لها.

12- يجب علي المتقدمة الحصول علي قرار مصادقة وزارة التعليم في حالة أن كانت حاصلة علي المؤهل من أحد الدول الأجنبية أو خارج المملكة.

طريقة التسجيل في وظائف قوات الأفواج الأمنية للمرأة 1442

خطوات التسجيل في قوات الأفواج الأمنية للنساء تتم بطريقة بسيطة كما أعلنتها الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي وسنقوم بسرد طريقة التسجيل في السطور التالية:

1- تسجيل الدخول إلى موقع أبشر توظيف عبر مسار جدارة.

2- يوجد في أعلي الصفحة خيار “الوظائف المتاحة” يرجي النقر عليه.

3- اختيار الوظيفة المراد التقديم لها مع مراعاة التأكد من تطابق الشروط وتفاصيل الوظيفة مع المتقدمة.

4- بعد الاطلاع علي الشروط وتفاصيل التقديم علي وظائف قوات الأفواج الأمنية للنساء يجب الضغط علي الخيار الأول “تقديم الطلب”.

5- ستفتح نافذة جديدة خاصة ببيانات المتقدمة يرجي كتابتها بعناية والتأكد من كافة البيانات.

6- بعد الانتهاء من البيانات التأكد علي خيار التالي ثم خيار حفظ.

7- بعد ذلك يتم إدخال المؤهلات العلمية المتقدمة.

8- النقر علي خيار عرض ثم خيار حفظ وأخيراً النقر علي خيار تقديم الطلب لانتهاء عملية التقديم للوظيفة.

متي يتم التقديم قوات الأفواج الأمنية للنساء 1442

أن موعد تقديم قوات الأفواج الأمنية سيبدأ من يوم السبت الموافق 17/6/1442 هجرياً الموافق 30/1/2021 ميلادياً في الساعة العاشرة صباحاً وموعد انتهاء التقديم لتلك الوظائف سيكون يوم الخميس الموافق 22/6/1442 هجرياً الموافق 4/2/2021 ميلادياً وسينتهي في الساعة العاشرة صباحاً.

رابط تقديم قوات الأفواج الأمنية للنساء

الموقع الرسمي للتقديم علي وظائف النساء علي الافواج الامنية لحملة الثانوية كما ذكرنا بالأعلى يتم عن طريق الدخول عبر منصة ابشر للتوظيف واتباع الخطوات التي تم ذكرها بأعلي المقال وذلك من اجل تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442.

راتب وظائف الافواج الامنية، راتب جندي الافواج الامنية

تختلف رواتب الافواج الامنية من الأفراد إلى الضباط كلاً حسب رتبته حيث بلغت رتبة جندي الأفواج الأمنية بالدرجة الأولي راتب 2800 ريال والدرجة الثانية 2910 ريال والدرجة الثالثة 3020 ريال والدرجة الرابعة 3130 ريال، وبزيادة 110 ريال حتي الدرجة الخامسة عشر عشر والتي تبلغ 4340 ريال سعودي ويضاف لتلك الرواتب علاوة دورية ثابتة تقدر بمبلغ 110 ريال وتلك رواتب لوظيفة الأفواج الأمنية 1442.