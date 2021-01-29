“بارقة” معرض الفن التشكيلي للمكفوفين يقدمه أدبي نجران

دوت الخليج – أحمد السبيعي :

على الرغم من عدم رؤيتهم للحياة كما يراها الآخرون ولا وجود للألوان في حياتهم سوى اللون الأسود، إلا أنهم أصروا على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وتحدي العديد من الصعاب التي تواجههم ، ومن هذا الاساس يطلق النادي الادبي بمنطقة نجران الثلاثاء القادم معرض ” بارقة ” برعاية كريمة باذن الله من سمو امير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد – حفظه الله – في قاعة كلية التقنية ( قاعة الامير مشعل بن عبدالله ) .

واوضح رئيس النادي الادبي بمنطقة نجران الاستاذ / سعيد آل مرضمه ان ” بارقة ” والذي سيقام يوم الثلاثاء 1442/6/20 هـ في قاعة كلية التقنية ويستمر حتى يوم الخميس 1442/6/22 هـ .

واضاف آل مرضمه في حديثه عن معرض ” بارقة ” انه خاص للفنون التشكيلية للمكفوفين ولما يتميزون به من تعامل خاص لهذه الفئه الغاليه على الجميع ويزيدهم تميز ما يملكونه من حس ابداعي في الرسم رغم هذه الاعاقة ،وان المعرض الذي يستقطب المكفوفين من انحاء المملكة والذي يتنوع بالفعاليات المختلفة والزيارات السياحية لاهم المواقع في المنطقة للمكفوفين وذويهم وزوار منطقة نجران .