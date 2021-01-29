طلب تصريح سفر للسعوديين عبر أبشر 1442 الشروط وخطوات التسجيل

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عمر شويل - جدة طلب تصريح سفر للسعوديين عبر أبشر 1442 يتساءل عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث يرغب الكثيرون السفر خارج المملكة، وفي ظل الظروف التى تشهدها البلاد نتيجة تداعيات فيروس كورونا أصبح السفر بين البلاد يمثل قلقلاً للمواطنين، ولكن هناك طلب تصريح سفر للسعوديين عبر أبشر 1442 ويعرف بـ تصريح السفر الاستثنائي على بوابة أبشر باعتبارها من أقوى المنصات الخدمية والتى يواصل الكثير من المواطنين في المؤتمر الدخول عليها لانجاز الأوراق، وضعت إدارة الجوازات شروط تصريح سفر دولي وزارة الداخلية على منصة أبشر بما يضمن تنفيذ المهمة بسلام على المقيمين في المملكة والوافدين والخارجين للسفر في حالة تلقي العلاج.
طلب تصريح سفر للسعوديين عبر أبشر 1442
أصبح طلب تصريح سفر للسعوديين عبر أبشر 1442 أسهل مايمكن بعد أن تم إتاحته إلكترونيًا فالأمر يمكن تنفيذه بمجرد استخدام الهاتف الجوال، كما يوفر مزيد من الوقت لتقديم تصريح سفر دولي للراغبين السفر في أسرع وقت.
طريقة تقديم طلب تصريح السفر الاستثنائي بوابة أبشر
- الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
- استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على إيقونة خدماتي.
- الدخول على الجوازات السعودية.
- النقر على تبويب الطلبات.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- النقر على المديرية العامة للجوازات.
- تجميل الأوراق المطلوبة من أجل تصريح السفر الاستثنائي.
- النقر على تبويب إرسال.
شروط تصريح سفر دولي وزارة الداخلية على منصة أبشر
- الحصول على تصريح السفر للسعوديين الموظفين في القطاه الحكومي، أو الذين تم تكليفهم بمهمة رسمية تخص الدولة.
- لابد للموظفين في السفارات والملحقيات السعودية، وخصوصًا الذين يعملون خارجها.
- من حصلوا على وظائف بالخارج، بشرط أن تكون دائمة بالإضافة إلى المنشآت الغير ربحية.
- تقديم تقارير طبية للمرضى الذي تستدعى حالتهم الصحية السفر.
- في الحالات الإنسانية التي تتطلب السفر إلى خارج المملكة، مثل حالات الوفاة.
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