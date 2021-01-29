المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء يبدء القبول والتدريب في برنامج الصحة والسلامة المهنية

الأحساء- دوت الخليج

بعد أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اتفاقية تعاون مع 5 جهات تدريب لتنفيذ برامج لتدريب 2200 باحث، وباحثة عن العمل من القوى الوطنية وإلحاقهم في وظائف السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص.

بدأ المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء عملية قبول، وتدريب المتقدمين في برنامج الصحة، والسلامة المهنية ويأتي هذا ضمن تنفيذ بنود اتفاقية عقدها الصندوق مع عدة جهات بهدف توطين مهنة السلامة والصحة.

على مستويين، المستوى الأساسي (ممارس) والمستوى المتقدم (محترف)، وذلك من أجل تدريب وتأهيل الباحثين والباحثات عن العمل لدخول سوق العمل في وظائف السلامة والصحة المهنية.

وتأتي في إطار الجهود المشتركة بين جميع الأطراف، لدعم تدريب وتوظيف الباحثين، والباحثات عن عمل على وظائف السلامة، والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص المختلفة، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها “هدف”.