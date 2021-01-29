نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري 1442، قامت المملكة السعودية خلال الفترة الأخيرة من توفير العديد من الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيا والتي تهدف لتوفير الوقت والجهد على كافة المواطنين بالمملكة وذلك في اطار برنامجها رؤية 2020 و2030، ومن ضمن الخدمات الالكترونية الهامة التي تقدمها هي خدمة الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري، والتعرف على خطوات الاستعلام عنها تابع قراءة المقال.

خطوات الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري

يهدف الصندوق العقاري بتقديم الخدمات التي تتعلق بطلبات السكن التي يبحث عنها المواطنين وذلك من خلال الخطوات التالية؛

يتم تسجيل الباحث على الموقع الالكتروني الخاص بصندوق التنمية العقارية، القيام باختيار الخدمات الالكترونية من الصفحة الرئيسية، الضغط على خدمات المواطنين، النقر على مربع اعرف دورك، إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، الضغط على مربع البحث.

أما عن خطوات الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري من خلال الاسم؛

يتم تسجيل الدخول على الصفحة الالكترونية الخاصة بالصندوق العقاري، وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة، والضغط على مربع تسجيل الدخول، إدخال رقم السجل المدني الخاص بك، وانقر على مربع استعلام، والقيام بالضغط على مربع عرض البيانات.

خطوات الاستعلام عن تحصيل القروض

أما عن الخطوات الخاصة بالاستعلام عن موعد تحصيل القروض هي؛

تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية، اختيار خدمات الكترونية، بعدها النقر على خدمات المواطنين من القائمة أمامك، الضغط على اعرف دورك، إدخال رقم الهوية، الضغط على بحث.

كما يمكن التواصل المباشر مع خدمة عملاء صندوق التنمية العقارية من خلال الاتصال على الرقم الموحد للصندوق 199088 كم أي بلد او منطقة في ارجاء المملكة السعودي، ومن أهم المستندات التي يجب توافرها للتقديم هي؛ صورة من بطاقة الهوية، استمارة طلب قرض، صك ملكية أرض والاحداثيات الخاصة به، موافقة البلدية.