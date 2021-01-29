نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل نفاذ العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل نفاذ العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة والذي يعد أحد أهم البنوك الحكومية الخدمية في المملكة السعودية ومن الجدير ذكره انه كان معروف سابقا باسم بنك الادخار والتسليف وهو أحد البنوك التي تهدف إلى تقديم القروض لدعم الأشخاص وذلك في ادني مستوي لها من مبالغ الفائدة المقدمة ويهدف إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والتعرف على أهم شروط تمويل نفاذ العمل الحر تابع القراءة.

شروط الحصول على تمويل نفاذ العمل

هناك العديد من الأشخاص من أصحاب الأعمال بالتحديد الأعمال الحرة ممن يسعون إلى الارتقاء بمشروعات وبالتالي يبحثون عن كيفية الحصول على قروض لتمويل مشروعاتهم، وعن الشروط الخاصة بتمويل نفاذ هي؛

انه يجب ان يكون الراغب في الحصول على القرض سعودي الجنسية، القيام بتحديد المهنة الراغب في تمويلها المقدم للحصول على التمويل، تقديم شهادة خبرة تفيد اتقان المقدم للطلب للمهنة الخاصة به، ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 14000 ريال سعودي، وجود ضامن أو وكيل لمقدم الطلب

اجتياز المقدم للطلب للفحص الائتماني، سداد الرسوم الإدارية الخاصة بقرض التمويل، الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بطلب التمويل، إلا تتعدي فترة سداد القرض 40 شهر، عدم اثبات اية ديون بنكية على المقدم للطلب، لا يقل عمر مقدم الطلب والضامن عن 18 سنة ولا يزيد عن 69 سنة، ان يكون مر سنة كامله عن آخر قسط التزم به المقدم لسداده بنكيا.

خطوات التسجيل للحصول على تمويل نفاذ

يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، وإدخال رقم الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، و الايبان البنكي، رقم الهاتف الخاص بالحساب، إرفاق مستند العمل الحر، ورخصة القيادة في حال تمويل شراء مركبة.