نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سداد المخالفات المرورية إلكترونيا في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة سداد المخالفات المرورية إلكترونيا في المملكة العربية السعودية حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير عدد من البنوك والمصارف للقيام بتسديد قيمة المخالفات عن طريقها وذلك من خلال عدد من الخطوات البسيطة التي تتم بشكل إلكتروني، والتي تأتي في إطار جهود المملكة السعودية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين سواء للمواطنين او المقيمين في أرجاء المملكة والتعرف على خطوات السداد وطريقة الاستعلام عن المخالفات تابع القراءة.
خطوات سداد المخالفات إلكترونيا
يتم سداد قيمة المخالفات المرورية بشكل إلكتروني من خلال تسجيل الدخول على بوابة سداد المخالفات المرورية، الضغط على استعلام، كتابة البيانات المطلوبة منك على الشاشة مع التأكد من صحتها، ادخال رمز التحقق المرئي، الضغط على زر لونه أخضر للاستعلام، لتظهر كافة التفاصيل التي ترغب بها أمامك، يتم القيام بعدها بالضغط على مربع سداد المخالفات، والتي تتم بطريقة الدفع الإلكتروني.
سداد المخالفات عن طريق بنك الراجحي
أما في حين القيام بسداد قيمة المخالفات من خلال مصرف الراجحي فيتم ذلك من خلال التوجه إلى ماكينات الصرف الآلي التابعة لمصرف الراجحي والقيام بإدخال كارت الفيزا الخاص بك، وتسجيل كلمة المرور، اختيار قائمة الخدمات الحكومية، النقر على المدفوعات، اختيار المخالفات المرورية، اختيار المخالفة والقيام بالضغط على سداد المخالفة.
طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
يتم تسجيل الدخول على منصة ابشر الالكترونية، واختيار خدمات الأفراد من الصفحة الرئيسية، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ومتابعة خطوات التسجيل واحدة تلو الأخرى، لتقوم بعدها باختيار المخالفة التي ترغب في تسديدها وذلك من خلال قائمة المخالفات المبينة امامك، وتقوم بتحديد المخالفات كلها او واحدة منها والضغط للقيام بسداد المخالفة، ومن الجدير ذكره أن منصة ابشر الالكترونية تقوم بتقديم عدد من الخدمات الأخرى للمواطنين مثل استخراج الوثائق الحكومية وغيرها.
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