نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد الجواز السعودي وقيمة الرسوم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجديد الجواز السعودي وقيمة الرسوم الخاصة به للعام الجديد 2021، والذي يعد أحد اهم الأمور الخاصة بكافة السعوديين ممن يحملون جوازات السفر حيث أنه يجب عليهم التجديد للجهاز الخاص بهم في حال انتهاء تاريخ صلاحية الجواز وذلك حتى يتفادى لهم أن يمنعوا من السفر سواء بالخروج من المملكة أو العودة لأراضي المملكة

ويعد جواز السفر السعودي هو ضمن الوثائق الرسمية التي تصدر للمواطنين على أراضي المملكة وتبلغ عدد صفحاته 48 صفحة تحتوي أولها على كافة البيانات الخاصة بصاحب الجواز، والتعرف على خطوات تجديد جواز السفر السعودي تابع القراءة.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي

يتم تجديد جواز السفر السعودي من خلال تسجيل الدخول على منصة ابشر الالكترونية، وتقوم باختيار ابشر الأفراد، لتقوم بعدها بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم ورقم المرور ورقم التحقق المرئي والتأكيد على تسجيل، يرسل لك وقتها كلمة مرور مؤقتة تستقبل على هاتفك المسجل رقم الحساب

بعد القيام بإدخال الرمز، تختار من القائمة خدمات الكترونية، تجديد الجوازات، تجديد الجواز، تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك مثل الاسم ورقم الجواز وكذلك مدة التجديد، والقيام بالضغط على مربع تجديد الجواز، لتقوم بالضغط بعدها على صلاحية الجواز، لتقوم بإدخال مكان الاستلام الجواز، وبعدها تحديد الموافقة على الشروط والأحكام، واختيار نوع الجواز، والتأكيد على طلب التجديد.

رسوم تجديد الجواز السعودي

أما عن الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر السعودي تبلغ؛

رسوم التجديد للجواز لمدة 5 سنوات تبلغ 300 ريال، بينما رسوم التجديد ل 10 سنوات هي 600 ريال مع العلم ان التجديد هنا بشرط ان يكون صاحب الجواز يتجاوز سنه ال20 عاما، ويستغرق تجديد الجواز 3 أيام يمكن بعدها استلامه من الفرع الذى تم تحديده بطلب التجديد.