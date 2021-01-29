نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفعيل خدمة الإشعارات الخاصة بالجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تفعيل خدمة الإشعارات الخاصة بالجوازات من خلال منصة ابشر قامت المملكة السعودية خلال الآونة الأخيرة بالتوجه لاستخدام أساليب التقنية الحديثة للعمل على توفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين على أراضيها وذلك في أطار برنامج رؤية 2030، وعليه تم تقديم كافة الخدمات بشكل الكترونيا ومن ضمنها الخدمات الخاصة بالجوازات و للتعرف على كيفية تشغيل الاشعارات الخاصة بهيئة الجوازات على منصة ابشر الكترونيا تابع القراءة.

خطوات تفعيل خدمة الاشعارات الجوازات

استطاعت منصة ابشر من توفير عدد من الخدمات التي تقدمها لمختلف الفئات من المواطنين والمقيمين بالمملكة بشكل الكتروني والتي ساعدت على توفير الوقت والجهد الخاص بهم وللرد على أحد تساؤلات المواطنين حول كيفية تفعيل خدمة الإشعارات الخاصة بالجوازات والتي تتم عن طريق اتباع الخطوات التالية؛

يتم تسجيل الدخول على منصة ابشر للجوازات، واختيار معلوماتي من الصفحة الرئيسية، لتقوم بعدها بالنقر على مربع الخط الزمني، لتقوم بتحديد التاريخ أو نوع التقويم، وهو أما هجريا او ميلاديا، لتقوم بتحديد التصنيف الخاص بالخدمة التي ترغب بها، خدمة مركبات أو مخالفات مرورية إلى آخره من الخدمات الالكترونية الأخرى التي تقدمها المنصة.

مزايا تفعيل خدمة اشعارات الجوازات إلكترونيا

ويأتي توفير خدمة تفعيل الاشعارات للجوازات ضمن أهم الأمور الي يتطلع لها عدد كبير من المواطنين والتي تأتي ضمن الخدمات التي توفر الوقت والجهد لهم، وأيضا للقيام بتحديث المعلومات والبيانات الخاصة به وكذلك حتى يسهل الحصول على أي إشعارات خاصة بهيئة الجوازات

كما يمكن من خلال منصة أبشر الإلكترونية الحصول على عدد من الخدمات الأخرى مثل تعديلات المهن أو الهوية وغيرها من الأمور الأخرى، كذلك في حال وجود أي مشاكل تقنية خاصة بحساب المستخدم يتم التواصل المباشر معه من خلال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.