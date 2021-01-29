نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام فارس 1442 ومواعيد اختبار الرخصة المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية، يعتبر من اهم الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية التي تقدم من خلالها الخدمة الذاتية للعاملين في قطاع التعليم من معلمين وإداريين علي حد سواء، حيث يقدم نظام فارس العديد من الخدمات للمعلمين والمعلمات التي تمكن لهم من خلالها تقديم طلب الحصول علي اجازة أو طلب قطع الإجازة أو طلب بدلات أو طلب إلغاء اجازة أو طلب تمديد اجازة أو إبلاغ مباشرة بعد اجازة أو تقديم طلب تقاعد، وأيضا رفع الأنشطة التدريبية للطلاب، وكذلك يمكن المعلمين الاستعلام عن الراتب الشهري والاستعلام عن موعد الحصول علي العلاوة السنوية والاستعلام عن المستوي الوظيفي الذي يخص جميع المعلمين والمعلمات في جميع الإدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

الدخول على الموقع الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية.

وبعد الدخول على الموقع الرسمي يطلب منك تسجيل اسم المستخدم وكمله المرور الخاصة بك حتي يتم دخولك على خدمات الموقع بشكل صحيح.

بعد كتابه الاسم وكلمه المرور الخاصة بك لابد من تسجيل رمز التحقق الذي يظهر أمامك وبعدها يتم الضغط على خانة تسجيل الدخول.

سوف تظهر لك عدد من قوائم الخدمات اختيار الخدمة العامة ومنها تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين.

معايير اختبارات كفاءات المعلمين

من جانبها أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هي وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وأسس تربويه محدده المعالم ولا يمكن المساس بها، وذلك حتي يكون الحاصل علي هذه الرخصة مؤهل لمزاولة مهنة التعليم بكل حرفيه، وتكون هذه الرخصة أيضا هي إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم أما عن المعاير التي يتم على خلالها اختبارات كفاءات المعلمين هي كتالي:.

الالتزام بالمبادئ الإسلامية الوسطية.

تعزيز الهوية السعودية.

تحسين وتطوير المستوي المهني بشكل دائم.

التحصيل اللغوي والكمي.

الربط بين المعلمين والمجتمع.

الإلمام بمحتوي المنهج.

كيفية توصيل المعلومة للمتعلم.

الإلمام بالطرق المختلفة للتدريس.

التخطيط السليم للدرس وتنفيذه.

تهيئة البيانات ودعم وتقويم المتعلمين.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية

فيما أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أن الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية مرتبط باجتياز المعلم الاختبار الذي اعد خصيصا لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية في شخص المتقدم، حيث يتكون الاختبار من قسمين: الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي وتكون مواعيد هذه الاختبارات كما يلي:

لجميع الفئات المختلفة يبدأ الاختبار العام من يوم 28 ديسمبر الحالي ويستمر حتي يوم 28 فبراير 2021.

لجميع الفئات المتأخرة الاختبار العام يبدأ من الأول من مارس القادم 2021 ويستمر ليوم 18 من نفس الشهر لعام 2021.

لجميع الفئات في المجال التخصصي الاختبار يبدأ من يوم 8 يناير 2021 ويستمر ليوم 21 يناير 2021.

تكلفة رسوم الرخصة المهنية