نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي والتسجيل في المساعدات المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي، التي تشمل فئات كبيرة من المجتمع السعودي، لهذا أصبح الآن يتمكن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي والحصول على الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، بخطوات بسيطة للغاية، كما يتمكن أولئك المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة التعرف علي موعد الصرف، والتي تعد من أهم المساعدات التي ينتظرها فئات كثيرة من المجتمع السعودي.

فمن أهم تلك الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة هم الأرامل والمطلقات وكذلك أصحاب معاشات الضمان ومن ليس لهم دخل ثابت أو من لديهم دخل منخفض، في هذا المقال نوضح لكم طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة واهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، بالإضافة إلي توضيح رابط التسجيل لكل من اراد التسجيل والتقديم للحصول علي هذه المساعدات التي تعد بمثابة درع يستند عليه كل من ضاقت به الدنيا.

الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي

يمكنك الآن عزيزي المواطن عزيزتي المواطنه التعرف علي صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:



الدخول علي موقع وزارة العمل السعودية.

السعودية. الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على المساعدات المقطوعة.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

تسجيل الرقم المرئي.

النقر على كلمة عرض.

لحظات بسيطة ويتم عرض كافة تفاصيل المساعدات المقطوعة.

طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة

تتمكن عزيزي المواطن من التقديم في منحه المساعدات المقطوعة أو ما تسمي مقطوعة الضمان الإجتماعي من خلال إتباع بعض الخطوات والتي جاءت كالتالي:



يجب على المتقدم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. القيام بالضغط على المساعدات المقطوعة. ستجد أمامك تسجيل الدخول، تقوم في هذه الحالة بالضغط علي تسجيل جديد. القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية والبيانات المطلوبة مثل رقم الجوال، وتاريخ الميلاد. القيام بالتحقق من الرمز المرئي والتي ستجده مكون من عدة ارقام او حروف أو كلاهما. الموافقة على الشروط والأحكام الجديدة. بعدها بدقائق بسيطة سيتم إرسال رقم كود جديد. تقوم بوضع الكود في المكان المخصص له. ثم القيام بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة مثل (العنوان، الاسم، الوظيفة، الدخل الشهري، عنوان البريد، عنوان السكن، العمر، المؤهل الدراسي، وكذلك رقم الحساب البنكي). بعد الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة يجب عليك الضغط على الموافقة ثم التقديم.

كل من ينطبق عليه معايير الضمان الإجتماعي أصبح الآن يمكنه الاستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي.