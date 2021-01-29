نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم 46% علي الهواتف الذكية الحديثة من عروض مكتبه جرير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مكتبه جرير علي جميع العروض ومنها العروض علي الهواتف الذكية الحديثة والتي تصل بنسبه خصم تصل إلي 46% علي أي هاتف حديث من ضمن العروض والتي تم الإعلان عنها علي صفحه المكتبة علي مواقع التواصل، والتي سوف نقوم بشرحها بالتفصيل لكم من خلال المقالة الأتية.

عروض مكتبه جرير

أعلنت مكتبه جرير علي عروض الهواتف الذكية الحديثة والتي يمكن لأي مواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية بالحصول علي أي من العروض والتي يمكن طلبها عبر المكتبة وتدوين بعض المعلومات عن المواطن مثل رقم الهاتف والعنوان بالتفصيل لضمان توصيل العروض بنجاح، كما أن المكتبة أعلنت أيضا عن العروض الأسبوعية والتي تتضمن مجموعه مختاره من اللاب توبات والشاشات وأجهزة اخرى.

عروض مكتبه جرير علي الهواتف

أعلنت مكتبه جرير علي خصم 46% علي الهواتف الذكية الحديثة والتي سوف نوضحها لكم من خلال الأتي:

alactel 3x 2020 بسعة 128 جيجا باللون الأسود والأخضر بسعر 649 ريال بدلا من 749 ريال.

بسعة 128 جيجا باللون الأسود والأخضر بسعر 649 ريال بدلا من 749 ريال. honor 9a بسعة 64 جيجا باللون الأسود والأزرق والأخضر بسعر 549 ريال بدلا من 605 ريال.

بسعة 64 جيجا باللون الأسود والأزرق والأخضر بسعر 549 ريال بدلا من 605 ريال. honor 9x lite بسعة 128 جيجا باللون الأسود والأخضر بسعر 719 ريال بدلا من 769 ريال.

بسعة 128 جيجا باللون الأسود والأخضر بسعر 719 ريال بدلا من 769 ريال. honor 9x pro بسعة 256 جيجا باللون الأسود والأرجواني بسعر 799 ريال بدلا من 1099 ريال.

بسعة 256 جيجا باللون الأسود والأرجواني بسعر 799 ريال بدلا من 1099 ريال. honor 10i بسعة 128 جيجا باللون الأحمر والأزرق بسعر 699 ريال بدلا من 985 ريال.

huawei mate 30 pro بسعة 256 جيجا باللون الأسود والفضي بسعر 2099 ريال بدلا من 3939 ريال.

بسعة 256 جيجا باللون الأسود والفضي بسعر 2099 ريال بدلا من 3939 ريال. huawei mate 40 pro بسعة 256 جيجا باللون الأسود والفضي بسعر 3599 ريال بدلا من 4099 ريال.

بسعة 256 جيجا باللون الأسود والفضي بسعر 3599 ريال بدلا من 4099 ريال. huawei nova 7 بسعة 256 جيجا باللون الفضي والأسود والأرجواني بسعر 1499 ريال بدلا من 1899 ريال.

بسعة 256 جيجا باللون الفضي والأسود والأرجواني بسعر 1499 ريال بدلا من 1899 ريال. huawei nova 7s i بسعة 128 جيجا باللون الفضي والأخضر والأرجواني بسعر 1299 ريال بدلا من 1599 ريال.

huawei nova 7i بسعة 128 جيجا باللون الزهري والأخضر والأسود بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال.

بسعة 128 جيجا باللون الزهري والأخضر والأسود بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال. huawei p40 pro بسعة 256 جيجا باللون الفضي والأسود بسعر 2999 ريال بدلا من 3829 ريال.

بسعة 256 جيجا باللون الفضي والأسود بسعر 2999 ريال بدلا من 3829 ريال. huawei y7a بسعة 128 جيجا باللون الأسود والأخضر والذهبي بسعر 699 ريال بدلا من 769 ريال.

بسعة 128 جيجا باللون الأسود والأخضر والذهبي بسعر 699 ريال بدلا من 769 ريال. lenovo a7 بسعة 64 جيجا باللون الأزرق والأسود بسعر 399 ريال بدلا من 449 ريال.

وبهذا نكون شرحنا ووضحنا لكم اهم عروض الهواتف الذكية الحديثة من مكتبه جرير والتي يمكن الحصول عليها بسهوله عبر الموقع الإلكتروني للمكتبه.