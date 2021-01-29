40 عاماً برفقة النحل.. معلمة متقاعدة تتفرغ لإنتاج العسل وتربية المواشي والطيور

بلادي – الرياض :
سلط تقرير مصور نشرته وزارة البيئة والمياه والزراعة، الضوء على قصة نجاح معلمة متقاعدة في تربية النحل والمواشي والطيور.
وذكرت المعلمة المتقاعدة فاطمة صديق، أنها تقوم بتربية النحل منذ 40 عاماً، وتنتج العسل وتبيعه، مبينة أن لديها مزرعة تربي فيها المواشي والطيور.
وأبانت أنه بعد تقاعدها عن العمل في سلك التعليم؛ قررت التفرغ للعناية بمزرعتها وتربية المواشي وإنتاج العسل.
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