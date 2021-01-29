في رسالة جديدة.. الربيعة: واجهنا تحديًا كبيرًا في التصدي لـ”كورونا” ولن نسمح بتكراره

بلادي – الرياض :

وجه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، رسالة هامة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، بعد رصد تزايد في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” خلال الفترة الأخيرة.

وقال الربيعة: “تحدٍ كبير واجهناه سوياً، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان، ومرة أخرى رجاءً من القلب بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد”.

وأرفق الربيعة مقطع فيديو كان قد تحدث خلاله للمواطنين والمقيمين في مارس من العام الماضي، موجّهاً لهم رسالة في 4 نقاط، بضرورة التعاون باتباع الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار وتفشي الفيروس.