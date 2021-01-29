هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على جدة

بلادي – الرياض :

شهدت محافظة جدة، اليوم (الجمعة)، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة؛ مصحوبة برياح نشطة على بعض أجزائها.

وأظهرت مقاطع فيديو، الأمطار التي شهدها عدد من أحياء المدينة وضواحيها ومنها حي البساتين شمال جدة والواجهة البحرية والكورنيش، كما غمرت الأمطار الطرق، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع هبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، وأن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وقد تتخللها سحب ممطرة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية.