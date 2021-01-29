المسند: استقرار جوي عام وسحب ممطرة قد تتشكل في هذه المناطق

بلادي – الرياض :
توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، أن يستمر اليوم (الجمعة) الاستقرار الجوي العام على معظم مناطق المملكة، عدا أجزاء محدودة تتشكل فيها السحب الممطرة.
وأوضح المسند أن السحب الممطرة قد تتشكل على أجزاء من شمال غرب منطقة مكة وطريف والقريات وربما الخفجي.
وأضاف أن الرياح اليوم شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى باردة، ونشطة قد تثير الغبار على أجزاء من الشمال والشمال الغربي والوسط والغرب، خاصة في المناطق المفتوحة.
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