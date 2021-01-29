“المرور” يضبط قائد مركبة ضايق سيِّدة في طريق بجدة وحاول إيقاف سيارتها بالقوة

بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة تسبب في مضايقة مواطنة في أحد شوارع مدينة جدة، وحاول إجبارها على الوقوف بالقوة.
وأوضح “المرور” أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام.
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وكانت المواطنة قد وثقت عبر مقطع فيديو، تعمد قائد المركبة مضايقتها بدءاً من كوبري الصالة الملكية إلى كوبري الجوهرة محاولا إيقافها بالقوة على الطريق.
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