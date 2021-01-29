“أمن الدولة” يُحيي ذكرى رجل أمن استُشهد أثناء مهمة للقبض على مطلوبين أمنيًّا بالعوامية

بلادي – الرياض :

أحيت رئاسة أمن الدولة، ذكرى استشهاد أحد رجال الأمن، أثناء تأديته واجبه خلال عملية أمنية ببلدة العوامية.

وأبانت الرئاسة أن وكيل رقيب ماجد تركي ناصر القحطاني، من قوات الطوارئ الخاصة، استُشهد في مثل هذا اليوم من عام 1436هـ، داعيةً له بالرحمة والمغفرة.

وأشارت إلى أن الفقيد تعرض لإطلاق نار أثناء مهمة للقبض على مطلوبين أمنيًا ببلدة العوامية في محافظة القطيف.