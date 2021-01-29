مصادر تكشف ردة فعل “خاطفة الدمام” عند النطق بتأييد حكم القـتل بحقها

بلادي – الرياض :

كشفت مصادر عن بعض تفاصيل جلسة تأييد محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقیة الحكم الصادر ضد خاطفة الدمام بالقـتل تعزيراً، وكذلك ردة فعل الخاطفة عند النطق بالحكم.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن المُتهمة بدت واجمة من الحكم والتزمت الصمت التام بعد النطق به، وسط مناشدات من نجلها للمحكمة بتخفيف الحكم عليها مراعاةً لكبر سنها.

ولفتت إلى أن الخاطفة جددت خلال المحاكمة نفيها لاتهام خطف الأطفال، كما اعترفت بارتكابها أعمال السحر والشعوذة.

ونوهت إلى أن المحكمة اعتمدت خلال وقائع النظر في القضية على القرائن الموجودة خاصةً شهادة الممرضات، ومطابقة خط يديها بالرسالة التي وضعتها في مستشفى الولادة.

يذكر أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقیة أيدت حكم المحكمة الجزائیة بالقتـل تعزيراً لخاطفة الدمام؛ لإدانتھا بالخطف والتبني المحرم والتزوير وإقامة علاقة غیر شرعیة، كما تضمن الحكم سجن المتھم الیمني 25 عاماً.