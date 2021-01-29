نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن معاملة عن طريق بوابة ناجز الإلكترونية في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ناجز ، تقدم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات ومن اهم هذه الخدمات هي الاستعلام عن معاملة عن طريق بوابة ناجز الإلكترونية، لكي يستطيع جميع المواطنين والوافدين في المملكة من استخدام خدمات وزارة العدل بكل سهولة، وهذا لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين، كما يمكنهم أيضا الاستعلام عن معاملة برم الهوية أو برقم الهاتف، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على خطوات وطريقة الاستعلام عن معاملة عن طريق بوابة ناجز الإلكترونية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

ناجز الاستعلام عن معاملة برقم الهاتف

يمكن الاستعلام عن معاملة برقم الجوال عن طريق موقع ناجز ثم إتباع هذه الخطوات البسيطة :

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

السعودية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . أكتب أسم المستخدم لعمل تسجيل الدخول .

ثم أختر أيقونة الخدمات الإلكترونية .

أكتب رقم الهاتف والبيانات الخاصة بك بشكل صحيح .

سوف يظهر لك في الصفحة رمز مرئي، أكتبة بشكل صحيح .

أختر نوعية الاستعلام الذي تريده إن كان قضية بالمحاكم وكتابات العدل .

في النهاية سوف تظهر لك تفاصيل المعاملة التي استعلمت عنها .

ناجز الاستعلام عن معاملة برقم الطلب

عن طريق وكالة الكترونية ناجز يمكن للمواطنين والوافدين الاستعلام عن معاملة برقم الطلب عن طريق هذه الخطوات :

أولا قم بالدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية عن طريق الأنترنت .

الإلكترونية عن طريق الأنترنت . ثم النقر على استعلام عن معاملة .

بعد الدخول إلى الخدمة، أكتب رقم الطلب أو المعاملة .

ثم أكتب رقم السنة والرمز المرئي بشكل صحيح .

وأخيرا أنقر على بحث .

خطوات الاستعلام عن معاملة برقم الهوية الوطنية

يمكن الاستعلام عن معاملة برقم الهوية عن طريق الدخول إلى موقع ناجز وزارة العدل السعودية عن طريق هذه الخطوات :

أولا قم بالدخول إلى بوابة ناجز وزارة العدل الرسمية .

الرسمية . أنقر على خيار الاستعلام عن معاملة برقم الهوية .

إذا كان الشخص المستعلم مقيم يختار الاستعلام برقم الهوية الوطنية، وللوافد اختر الاستعلام برقم الإقامة .

ثم كتابة الأرقام بشكل صحيح، وكتابة تاريخ الميلاد .

سوف يظهر لك رمز مرئي، أكتبة بشكل صحيح .

وأخيرا انقر على أيقونة استعلام .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم خطوات الاستعلام عن معاملة عن طريق بوابة ناجز الإلكترونية برقم الطلب أو رقم الهاتف أو رقم الهوية الوطنية .