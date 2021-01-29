نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية ومبادرة آهل من بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام بنك التنمية الاجتماعية بتوسيع مراحل التطوير في المملكة العربية السعودي وفي مبادراته المستمرة لمساعدة المواطنين في السعودية والحصول على تمويل خاص بمشاريعهم والتيسير لهم لإقامة المشروعات المُربحة، حيث أطلق بنك التنمية الاجتماعية من جديد، برنامجاً للتمويل الميسر للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وقد بدأت المبادرة الجديدة بداية من عام 2021 وقد حملت اسم المبادرة الجديدة من بنك التسليف السابق اسم “مبادرة آهل” والتي تستهدف مساعدة السعوديين على سد احتياجاتهم المعيشية الأساسية والطارئة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة العربية السعودية، قد تصل فترة السماح لسداد الممول 5 سنوات كاملة.

مبادرة آهل بنك التسليف السعودية

مبادرة آهل هي المبادرة الجديدة لمساندة المواطنين وحصولهم على ممول من بنك التنمية الاجتماعية السعودية هي تمويل منتج آهل وأصبح متاح لجميع عملاء البنك المشمولين من قبل بالحصول على أحد تمويلات الأسرة ذوي الدخل المتوسط أو ذوي الحاجة أو الترميم أو كنف التي كان قد تم إطلاقها منذ قليل، وأصبح استهداف مساعدات الأسر على الحصول على متطلباتهم المعيشية والأسرية، حيث يُمنح بحد أدنى 18 ألف ريال سعودي، ولا يزيد على 60 ألف ريال بدون أي رسوم أو فوائد.

شروط الحصول على تمويل مبادرة آهل بنك التسليف

خضوعه لنفس شروط التمويلات السابق ذكرها.

أن يكون المواطن سعوديًا الجنسية.

ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري على 10 آلاف ريال.

اشتراط مرور سنة منذ إغلاق التمويل السابق.

تقديم كفالة وفق نموذج رقم 105 الموجود في موقع البنك لغير الموظفين.

شروط المرحلة الثانية من بنك التنمية الاجتماعية