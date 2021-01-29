شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الجمعة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وحالتي وفاة ، و 253 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 367543 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 359006 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6368 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الجمعة .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :