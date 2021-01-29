نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجودات المركزي السعودي تتراجع 3.45% في ديسمبر على أساس سنوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - راجعت موجودات البنك المركزي السعودي "ساما"، نحو 3.45%، خلال شهر ديسمبر ، مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

وفقا للتقرير الشهري للمركزي السعودي، أمس الخميس، تراجعت الموجودات إلى 1.847 تريليون ريال (492.48 مليارات دولار)، في ديسمبر، مقابل 1.913 تريليون ريال (510.08 مليارات دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق.

وتراجعت موجودات البنك المركزي السعودي بشكل هامشي، على أساس شهري، وذلك مقارنة بمستويات شهر نوفمبر 2020، والتي بلغت نحو 1.86 تريليون ريال.