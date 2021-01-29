نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات السعودية الرياضية HD الناقلة لمباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات السعودية الرياضية HD، الناقلة لمباراة السوبر السعودي مساء اليوم السبت الموافق 30 يناير 2021م بين فريقين الهلال والنصر، تلك المبارة التي ينتظرها الملايين من أبناء الوطن العربي وخاصة السعوديين من محبي ومتابعي كرة القدم، حيث تقام المبارة في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، كما يمكن للمشاهدين في مصر والسودان وفلسطين متابعة المبارة بتوقيت مصر في تمام الساعة السابعة والربع مساءا على قناة KAS SPORTS يعد ابرز غيابات فريق الهلال السعودي للمباره هم علي آل بليهي ومتعب المفرج الأمر الذي أصاب المدير الفني الروماني زارفان لوشيسكو بالصدمة.

تردد قنوات السعودية الرياضية HD علي النايل سات

يمكن للمتابعين من كافة أنحاء المعمورة تثبيت تردد قناة السعودية الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:



تردد KAS SPORTS 1

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي نسبة الخطأ 5/6

تردد KAS SPORTS Hd

القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي نسبة الخطأ 5/6

تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات

القناة السعودية الرياضية التردد 10810 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي V القمر الصناعي عرب سات

مباراة السوبر السعودي



تقام مساء السبت علي استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض المبارة المرتقبة بين النصر الصعودي وغريمة التقليدي الهلال، وتعد هذه المبارة لها طعم ومذاق خاص لدي مشاهدين كرة القدم العربية نظرا لما يحمله الفريقين من نجوم ومحترفين اجانب وعرب متميزين، ويسعى فريق الهلال أن يحصد بطولة السوبر السعودي ويؤكد تفوقه علي الغريم التقليدي النصر في الوقت الذي يجهز فريق النصر قوته الضاربة لتحقيق الانتصار وتعويض تأخرة في جدول الدوري الممتاز، حيث يحمل فريق النصر في اخر 6 نسخ من بطولة كاس السوبر بطولة واحدة ومرتين وصيف لبطولة السوبر، فيما يحمل فريق الهلال مرتين لبطل السوبر السعودي ومرة واحدة وصيف في اخر 6 اعوام، كما حصد كل من الفتح والأهلي والشباب بطولة السوبر في اخر 6 نسخ من البطولة في الوقت الذي حقق فريق الاتحاد بطولتين، حيث تم أذاعه كافة بطولات السوبر السعودي علي مجموعة قنوات تردد قنوات السعودية الرياضية HD.

