نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ساند شهر فبراير 2021 عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ساند من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يتبقى يومان على موعد صرف راتب ساند شهر فبراير من هذا العام، ويتم الصرف وفقاً لموعد محدد لا يمكن تغييره وفقاً للأوامر الملكية الصادرة من الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز”، والصرف يتم تحت إشراف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى أنها أكدت على ضرورة توافر شروط الاستحقاق لدعم ساند للأشخاص المستفيدين، وبمجرد إيداع راتب المستفيدين في الحسابات البنكية يتم إعلامهم عبر رسالة عبر الهاتف، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعي موقعنا ثقفني شروط الاستحقاق وموعد صرف راتب ساند، ورابط الاستعلام عن راتب ساند وخطوات التسجيل.

موعد صرف راتب ساند:

يتم صرف راتب ساند في الموعد المحدد لها في اليوم الموافق 1 من شهر فبراير من هذا العام، أي أنه يتم إيداع الراتب في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، ولا يمكن تغيير موعد الصرف إلا في حالة وافق أجازة رسمية، ويتم الصرف من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علماً بأنها تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن يستفاد منها.

شروط الاستحقاق اراتب ساند:

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية

ألا يكون المشترك مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه

ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص

ألا يكون المشترك ترك العمل بمحض إرادته

أن يكون الشخص المستفيد قادراً على العمل

ألا يكون قد بلغ سن الستين

رابط الاستعلام عن راتب ساند:

يتم الاستعلام عن راتب ساند من خلال الرابط الرسمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يتعدد الفئات التي تستفيد منها ومن هذه الفئات هي: (مشترك – صاحب عمل – متقاعد – وريث – جهة علاج)، كما يمكن التواصل من خلال الرقم الخاص بالمؤسسة المجاني: 8001243344، ومن الجدير بالذكر أن الشخص المستفيد يمكن الاستعلام عن مستحقات ضد التعطل عن العمل من خلال رقم الهوية.

خطوات تقديم طلب ساند:

أعلن نظام ساند من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عبر التأمينات الاجتماعية عن خطوات تقديم طلب ساند، وهذه الخطوات هي: