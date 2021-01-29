متى ينزل حافز بعد ملتحق 1442 شروط التسجيل في برنامج حافز ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة متى ينزل حافز بعد ملتحق ١٤٤٢ أحد الأسئلة الشائعة التي يستفهم عنها المستفيدين من برنامج حافز 1442، برنامج حافز هو أحد البرامج الوطنية التي أطلقتها المملكة للباحثين عن عمل، حيث يقدم برنامج حافز الحلول للعاطلين والباحثين عن العمل في إيجاد فرص الحصول على وظيفة، وذلك من خلال مجموعة من المميزات التي يقدمها البرنامج لإيجاد فرص العمل للشباب.

متى ينزل حافز بعد ملتحق 1442

موعد نزول حافز بعد ملتحق هي المرحلة الثانية من برنامج حافز أي بعد إنهاء التقديم في برنامج حافز وقبل التأهيل إلى حافز، وتستمر مرحلة حافز بعد ملتحق ٣ شهور، ويتم حصول المواطن على خدمات برنامج حافز بعد انتهاء هذه المدة، ويناشد برنامج حافز المواطنين خلال هذه الفترة ضرورة التأكد من البيانات الشخصية الخاصة بهم منعا لحدوث أخطاء. وتتمثل مراحل برنامج في ٣ مراحل هي: مرحلة التقديم، مرحلة ملتحق، مرحلة التأهيل.

مميزات برنامج حافز ١٤٤٢

يتميز برنامج حافز ١٤٤٢ بتقديم المميزات التالية:

يصرف راتب شهري للباحثين عن عمل.

صرف راتب شهري لمستحقين المعونات طبقا لما يحدده المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة.

يستمر البرنامج في صرف راتب شهري لمن يبحث عن عمل دائم بصفة مستمرة، وحتى حصوله على الوظيفة المناسبة الدائمة.

تقديم برامج لتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل والحصول على الدعم الشهري.

توفير برامج التدريب التي تؤهل الباحثين عن العمل في زيادة فرص الحصول على فرص العمل المتاحة لهم.

شروط التسجيل في برنامج حافز ١٤٤٢

يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية. يتراوح عمر المتقدم من ٢٠ إلى ٦٠ عام. يشترط الإقامة داخل الأراضي السعودية. ألا يكون موظف في القطاعات الحكومية والأهلية. لا يتحصل عل إعانة البحث عن عمل أثناء التقديم. يمنع لمن يحصل على معاش الضمان الاجتماعي. مقدرة المتقدم على العمل. ألا يكون مسجل في نظام ساند للتعطل عن العمل. يمنع لمن هم طلاب أو متدربين في أحد مراحل التعليم أو التدريب. أن لا يكون ممتلكا سجل تجاري، أو لدية مصدر دخل ثابت.

وبذلك فإن موعد نزول حافز بعد ملتحق هو بعد مرور ٣ أشهر أي بعد الدخول مرحلة التحقق وذلك في حالة التأهيل بعد انتهاء فترة التقديم الأولى في حافز والتي تستغرق ٤ أشهر.