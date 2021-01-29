نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار خدمة راحة بالساعة وبالشهر في السعودية بشركة سماسكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار خدمة راحة بالساعة وبالشهر في السعودية، حيث يتم توفير خدمة راحة من قبل شركة سماسكو التي تعتبر أولى الشركات المساهمة في السعودية والتي حصلت علي ترخيص رقم 1 من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوفر شركة سماسكو خدمات تخصصية في مجال العمالة العادية بالإضافة الي العمالة الفنية بعدة قطاعات مختلفة، من بينها القطاع الحكومي والقطاعات المرتبطة بالأفراد، كما تقدم سماسكو خدمة التوسيط من أجل الاستقدام للغير للعديد من الكفاءات البشرية المحددة والمتخصصة، ومن خدمات سماسكو توفير متطلبات وأفراد العمالة المنزلية من الجنسين، وقد وفرت الشركة منذ بداية عملها ما يقرب من 30 ألف عامل وعاملة علي الكفالة الخاصة بشركة سماسكو في السعودية، وسوف نوضح لكم أسعار خدمة راحة بالساعة وبالشهر في السعودية.

أسعار خدمة راحة بالشهر والساعة عام 2021

تتنوع خدمة راحة بالسعودية بناءً علي احتياج كل عميل وبأسعار مختلفة عن بعضها البعض، ومن الأنواع الخدمية لشركة سماسكو :

توفر سماسكو خدمة راحة للعمالة المؤقتة والتي تكون غير مقيمة بنظام الساعة لجميع العملاء، وتتميز هذه العمالة بالتدريب الجيد بأعلى مستوى، وفقاً لاحتياج العملاء وبتكلفة مالية مناسبة لهم، كما يتم توفير خدمة راحة من خلال احترام خصوصية العملاء وفق عادات المجتمع السعودي، وتضمن الشركة توفير خدمة راحة بالوقت الذي يرغب به كل عميل.

كما يتم توفير خدمة راحة عمالة مخصصة للمناسبات، وتتم هذه الخدمة من خلال الاشتراك بنظام الدفع المسبق، علي أن يتم ذهاب العامل للعميل في الوقت الذي يحدد كل عميل وفقاً للمناسبة الخاصة به، ويُسمى هذا النوع من الخدمات بخدمة عمال ضيافة بالساعة، وتتضمن هذه الخدمة توافر عدد 2 عاملة وعدد مشرفة واحة لمدة تصل الي 4 ساعات، تصل تكلفة هذه الخدمة 480 ريال سعودي، ويمكن تحميل تطبيق راحة عبر تطبيقات الجوال الإلكترونية.

أسعار خدمة راحة من جنسيات متعددة

شركة سماسكو توفر جنسيات عمالة مختلفة لخدمة راحة من جنسيات إفريقية وبنغلادشية وعربية وغيرها، وتصل تكلفتها كالتالي:

عدد 4 ساعات بمقدار 4 زيارات شهرية بتكلفة تصل الي 500 ريال بالشهر.

عدد 4 ساعات بمقدار 8 زيارات شهرية بتكلفة تصل الي 950 ريال بالشهر.

عدد 4 ساعات بمقدار 12 زيارات شهرية بتكلفة تصل الي 1425 ريال بالشهر.

يحصل كل عميل علي خصم يصل إلي 10% من جميع الخيارات السابقة، في حالة الاشتراك لمدة تصل الي 6 شهور، وخصم آخر يصل الي 5% في حالة أختيار العميل الباقة الصباحية.

أسعار خدمة راحة من الجنسيات الفلبينية