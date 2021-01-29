صدور النتائج الأهلية للدورة ٣٩ لشهر فبراير حساب المواطن وخطوات الاستعلام عن الأهلية

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عمر شويل - جدة صدور النتائج الاهلية للدورة ٣٩ لشهر فبراير حساب المواطن وخطوات الاستعلام عن الأهلية، أعلن حساب المواطن أمس عبر الموقع الرسمي له على تويتر صدور النتائج للدورة ٣٩ حيث من المقرر أن يتم الصرف خلال الأسبوع القادم ، ويعتبر حساب المواطن من أهم مصادر الدعم المنتظرة التي تصرف شهرياً لدى الكثير من المواطنين السعوديين من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل التي تساعدهم على تحمل أعباء المعيشة .

موعد صرف الدفعة ٣٩ من حساب المواطن لشهر فبراير

ينتظر الكثير أي أخبار جديدة عن موعد الصرف والإيداع للدفعة ٣٩ لشهر فبراير، حيث من المفترض أن يتم الصرف في اليوم العاشر من الشهر إذا لم يوافق هذا اليوم أي موعد إ جازات أو عطلات رسمية، وهكذا يكون موعد الصرف يوم الأربعاء الموافق ١٠ من شهر فبراير ٢٠٢١.

خطوات الاستعلام عن الدفعة ٣٩ من حساب المواطن لشهر فبراير

يمكن لأي مواطن سعودي من مستحقي الدعم لحساب المواطن الاستعلام عن موعد الصرف للدفعة شهر فبراير من خلال عدة خطوات:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن. قم بتسجيل الدخول وإدخال بياناتك الشخصية. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية واسمك الرباعي بالكامل ورقم الجوال . وأخيراً قم بالضغط على ايقونة (استعلام) لمعرفة كافة المعلومات .

صدور النتائج الأهلية للدفعة ٣٩ لشهر فبراير

أعلن حساب المواطن أمس عبر الموقع الرسمي له على تويتر إنه تم صدور النتائج الاهلية وهذا يعنى اقتراب موعد الصرف والإيداع للدفعة ٣٩ ويمكن التحقق من الأهلية للمستفيدين من دعم حساب المواطن .

كيفية التحقق من الأهلية للدورة ٣٩ لشهر فبراير من حساب المواطن

حساب المواطن وفر العديد من الخدمات الإلكترونية تسهيلاً للمواطنين والمستفيدين، حيث أتاح الآن إمكانية الاستعلام عن أهلية المواطن إلكترونياً حتى يتمكن من الحصول على الدعم المقرر له من حساب المواطن لشهر فبراير، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

وفي حالة صدرت النتائج بعدم التأهل للحصول على دعم حساب المواطن، لابد من معرفة سبب عدم الأهلية .