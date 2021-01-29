نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الواجب توافرها لاستحقاق نظام ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهدف من نظام ساند هذا النظام يهدف إلى رعاية المواطنين السعوديين، وسوف تساعدهم في كافة أمور حياتهم المادية، في حالة يتم تعطيل أحدهم عن العمل، بسبب ظروف خارجة عن إرادته، حيث أن نظام ساند يقوم بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، لكي يتم سداد احتياجاتهم الأساسية، وسد فجوة الدخل والعمل من أجل توفير حياة كريمة للأفراد وعائلاتهم، حيث أن الأسر أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة، حتى الالتحاق بوظيفة أخرى جديدة للمواطن السعودي، حيث أن نظام ساند يقوم بتقديم جميع سبل التدريب، والدعم اللازم لكي يتم المساعدة من أجل التحاق المواطن بوظيفة أخرى جديدة للمواطن، حيث أن نظام ساند يقدم العديد من الشروط الواجب توافرها للمشتركين، حتى يتم الحصول على التعويض من نظام ساند.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق نظام ساند :

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المتقدم لا يقل عن 60 سنة. أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم الانصاص عليها من خلال قانون العمل. يجب على المتقدم أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر. يجب على المواطن المشترك أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها من قبل الوزارة. يجب على المواطن السعودي المتقدم أن لا يكون لا يتم فصله من قبل من أي عمل. ألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بمحض إرادته.

خطوات التقديم في نظام ساند :

يجب القيام بالتسجيل على الحساب الخاص بالمستفيد في التأمينات. ثم يجب على المستفيد النقر على رابط التأمينات الاجتماعية ثم بعد ذلك يجب تسجيل الدخول على الحساب المشترك. ثم بعد ذلك يجب تسجيل الدخول عبر كتابة رمز المستخدم، وكلمة المرور. يجب على المستفيد النقر على كلمة ” دخول”.

الاستعلام عن راتب نظام ساند :

سوف يتم الاستعلام عن رواتب نظام ساند عبر الرابط الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن يوجد العديد من المواطنين للفئات المستحقة والأكثر احتياجاََ، التي يستفيدون منها، ولذلك تم الإعلان على أن يمكن التواصل عبر الرقم الخاص بالمؤسسة العامة المجاني 8001243344 حيث أن يتم الإعلان عن هذه الفئات المستحقة :