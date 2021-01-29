نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية والتي حددها بنك التنمية من خلال الصفحة الرسمية له الكترونيا وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية فتح باب التقديم للحصول على منتج نفاذ للقيام بتمويل الأعمال الحرة، حيث أوضح البنك عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم والتي تعد من أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، و للتعرف أكثر على الشروط التي حددها بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل العمل الحر تابع القراءة.

شروط الحصول على تمويل نفاذ

أوضح بنك التنمية الاجتماعية الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب بالتقديم للحصول على قرض تمويل نفاذ للأعمال الحرة وهي؛

أن يكون طالب التمويل من البنك مقيم وسعودي الجنسية، لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام بالتقويم الهجري، لا يتعدى الدخل الشهري له عن 14000 ريال سعودي، تقديم الضمان المطلوب مقابل قرض التمويل، أن يجتاز المتقدم الفحص الائتماني له، لا يتعدى مدة سداد مبلغ التمويل عن 40 شهر، ويجب على طالب التمويل تقديم ما يفيد النشاط التجاري الراغب به مع توافر ما يثبت مزاولة هذا النشاط قانونيا.

طريقة التقديم على تمويل نفاذ

أما عن خطوات الحصول على تمويل نفائس الأعمال الحرة وبعد أن يستوفي مقدم الطلب للشروط السابق ذكرها وتوضيحها في الفقرة السابقة، يقوم بتقديم الطلب من خلال الصفحة الالكترونية الرسمية ببنك التنمية الاجتماعية ليقوم بتحقق الاهلية الخاصة به، وطباعة الأوراق والنماذج والمستندات المطالب بملئها

والضغط لتحديد موعد الذهاب للبريد ليقوم بارسال المستندات التي تم طباعتها والتأكد من أن البيانات بها صحيحة بالبريد، ليقوم بعدها البنك بمراجعة كافة تلك المستندات والتأكد من صحتها ليقوم بعدها بإبلاغ المتقدم بالموافقة وصرف قيمة التمويل.