نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد بطاقة الصراف الآلي بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجديد بطاقة الصراف الآلي بنك الراجحي وطريقة استلامها بعد تجديدها، ويعد بنك الراجحي أحد أهم البنوك في المملكة العربية السعودية والتي تحتل مكانة خاصة بالمملكة لكونه أحد أهم البنوك القائمة على خدمة المواطنين في المملكة واستطاع عمليا توفير الوقت والجهد على المواطنين، ومن أهم الخدمات التي يقوم بها البنك هي تجديد بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالبنك والتي أوضح البنك من خلال صفحته الرسمية من طريقة التجديد وكيفية الاستلام والتي نذكرها لكم في هذا الموضوع.

تجديد بطاقة الراجحي

يمتلك بنك الراجحي اكثر من 1000 فرع في مختلف أرجاء المملكة السعودية والتي تقوم جميعها بتوفير الخدمات المختلفة وتقديمها للمواطنين وعملاء البنك في المملكة، ويتم تجديد البطاقة بطريقة سهلة للغاية

حيث يقوم العميل بإبلاغ خدمة العملاء في بنك الراجحي أو من خلال ماكينة الصراف الآلي نفسها ليقوم باختيار خدمة تجديد البطاقة مع ادخال البيانات المطلوبة منه وتم إصدار البطاقة الجديد في خلال 60 يوم من وقت تقديم الطلب، ويقوم البنك بعد ذلك بإبلاغ العميل عن موعد استلام البطاقة حتى يتوجه العميل إلى الفرع لاستلام بطاقته.

خطوات تجديد بطاقة صراف الراجحي

تتم الخطوات بقيام العميل بالضغط على الشاشة الرئيسية امامه من خلال ماكينة الصراف الآلي، ليقوم بالنقر على عمليات اخري، ليختار من قائمة الخيارات الفرعية عمليات أخرى مجددا، يقوم باختيار خدمة تجديد البطاقة، يقوم بعدها بالضغط على زر موافق إذا كان يفضل استلام البطاقة من خلال هذا الفرع التابعة له ماكينة الصراف الالي تلك

أما في حالة تغيير مكان الفرع لاستلام يقوم بالضغط على تغيير الفرع، ويقوم العميل بإدخال كود الفرع الذي يرغب في الاستلام منه مع العلم انه كود من 3 ارقام، ليقوم بعدها بالتأكيد على إدخال رقم الهاتف للمتابعة مع البنك ليقوم بالنقر على مربع تحديث.