نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب للحصول على دعم ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تقديم طلب للحصول على دعم ساند والتي أعلنت عنه مؤسسة التامينات الاجتماعية العامة في المملكة السعودية، وذلك في إطار الشروط والاحكام التي اوضحتها المؤسسة، وتأتي فكرة نظام ساند في إطار حرص الدولة لسد احتياجات المواطنين والعمل على توفير فرص عمل للعاطلين ومن تعرض لفقد وظيفته في ظل الظروف الحالية بسبب الجائحة التي تعاني منها مختلف الدول العربية والأجنبية وهى انتشار فيروس كورونا، و للتعرف أكثر على تلك الشروط تابع القراءة.

طريقة تقديم طلب دعم ساند

كما ذكرنا أن برنامج دعم ساند يساعد في توفير فرص عمل وتعويضات مادية للأشخاص فاقدي وظيفتهم، كما يساعد في تدريبهم حتى يتمكنوا مرة أخري من خوض سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة لهم ويمكن التقديم من خلال تلك الخطوات؛

تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعيات من خلال حسابك الشخصي، النقر على مربع التعطل عن العامل، تقوم بعدها بالضغط على اختيار طلب استحقاق ساند، لتظهر امامك صفحة مطالب فيها بإدخال عدد من البيانات الخاصة عنك مثل الاسم ورقم التليفون و الايبان الخاص بك إلى آخره من المعلومات والتي يجب أن تتأكد من صحتها جميعا، لتقوم بعدها بالضغط على مربع ارسال الطلب.

شروط تقديم طلب دعم ساند

أما عن الشروط التي يجب مراعاتها قبل التقديم للحصول على طلب دعم ساند هي؛

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمر المتقدم عن 60 عاما، يجب أن يكون قد تخطى مدة العمل والمنصوص بها في المادة رقم 14 من برنامج ساند، أن يكون المتقدم فعليا عاطلا عن العمل وليس لديه أي نشاط تجاري خاص به، وإلا يكون المتقدم قد تعرض لفقد وظيفته بسبب شخصي أو بإرادته، وأن يكون المتقدم مازال قادرا على العمل.