نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات إقامة رخص العمل وتجديدها بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديلات إقامة رخص العمل وتجديدها والتي جاءت فور إعلان وزير الموارد والتنمية البشرية الراجحي والذي وجه الشكر الخاص للإدارة الحكيمة والتي سمحت بالقيام بإجراءات تجديد رخص العمل بالنظام الربع السنوي أي كل 3 شهور، وذلك وفقا لما اعلن عنه الوزير على صفحته الرسمية الالكترونية تويتر، حيث يأتي هذا القرار في إطار حرص المملكة السعودية للمساهمة في تخفيف وتيرة الأعباء التي يعاني منها المواطنين تلك الفترة بسبب التحديات التي تعرض جراء فيروس كورونا المستجد، والتعرف على تفاصيل اكتر تابع القراءة.

قرار تجديد رخص العمل

يأتي قرار تجديد رخص العمل بعدما أعلن مجلس الوزراء بالموافقة على القانون الجديد وذلك حرصا على رفع كفاءة السياسة الوطنية والصحة والسلامة المهنية والتي تساعد في توفير سوق عمل ذات بيئة متطورة ومنظمة وللمشاركة أيضا في رفع كفاءتها وانجذاب السوق لها، كما تمت الموافقة على إصدار رخص العمل بنظام ربع سنوي وذلك كحد ادني حيث يتاح كذلك التجديد بنظامها السنوي والأنظمة الأخرى المتوفرة.

المستبعدين من تجديد رخص العمل

وأوضح مجلس الوزراء في بيانه الرسمي أن الفئات المستبعدة من نظام تجديد رخص العمل والحصول عليها هم؛

فئات العمالة المنزلية وما يوازيها، ويتم تجزئة القيمة المادية لرخص العمل وتجزئتها وتسري أيضا على رخص الإقامة، واي مدفوعات مادية أو رسوم يتم سدادها ليتم استخراج والحصول على رخص لعمل وذلك وفقا لمدة إقامة الفرد.

من جهة أخرى نوهت وزارة التنمية البشرية بضرورة مراجعة كافة العمال الصلاحية ومدة التأشيرة الخاصة بهم وموعد الخروج، وذلك وفقا لما أعلنت عنه هيئة الجوازات العامة بالمملكة حرصا منها لتجنب المواطنين وفئة العمالة بالتحديد من تطبيق وفرض الغرامة المقررة والتي تصل إلى ترحيل العامل بشكل نهائي بالاضافة إلى تطبيق الغرامة مالية.