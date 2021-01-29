نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الرواتب بالسعودية بالتاريخ الميلادي والهجري في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد نزول رواتب العاملين بالمملكة السعودية وفقا للتاريخ الميلادي والهجري يهتم كافة العاملية المملكة بالتعرف على موعد استحقاق الرواتب الخاصة بهم، ومن جهة اخرى اصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز منشور ملكية تم تحديد فيه موعد استحقاق العاملين بمختلف قطاعات العمل الحكومية والخاصة بالمملكة السعودية رواتبهم الشهرية، ويأتي هذا المرسوم الملكي وفقا لحرص المملكة في توحيد موعد صرف المستحقات لكافة العاملين في أرجاء المملكة، والتعرف على تفاصيل اكتر تابع القراءة.
موعد نزول الرواتب
وكان قد سبق ان قامت وزارة المالية بالمملكة عن تغيير موعد استحقاق الرواتب ويتم العمل بالتاريخ الشمسي أو الأبراج مما أدي إلى هذا القرار إلى التسبب في غضب عدد كبير من المواطنين ومن مختلف موظفي الدولة مما تسبب في تغيير القرار والتأكيد على صرف مستحقات الموظفين المالية في يوم السابع والعشرون لكل شهر ميلادي.
وينتظر خلال الساعات القليلة المقبلة كافة موظفي قطاعات الدولة صرف المستحقات المالية الخاصة بهم وفقا للمرسوم الأخير والذي من المقرر أن يتم ضخ الأموال في حساباتهم الشخصية المصرفية منذ أمس الأربعاء ال27 يناير والذي يوافق الرابع من جمادى الآخر.
أما عن موعد صرف رواتب العاملين خلال عام كامل من هذا الشهر الجاري والذي حدده المرسوم الملكي بالتاريخ الميلادي والهجري كما يلي؛
- راتب شهر يناير ويتم استحقاقه في ال27 من الشهر الجاري ويوافق ال 14 جمادى الآخر 1442
- راتب فبراير يستحق في ال28 منه 2021، ويوافق ال16 من شهر رجب.
- راتب مارس يستحق في ال28 منه ويوافق ال15 من شعبان.
- راتب أبريل يستحق في ال27 منه ويوافق ال15 من رمضان.
- راتب مايو يستحق في ال27 منه ويوافق ال15 من شوال.
- راتب يونيو يستحق في ال27 منه، ويوافق ال17 من ذو القعدة.
- راتب يوليو يستحق في ال27 منه ويوافق ال17 من ذي الحجة.
- راتب أغسطس في ال26 منه ويوافق ال18 من محرم 1443.
- راتب سبتمبر في ال27 منه ويوافق ال20 من صفر.
- راتب أكتوبر في ال27 منه ويوافق ال21 من ربيع الأول.
- راتب نوفمبر في ال28 منه ويوافق ال 23 ربيع الآخر.
- راتب ديسمبر في ال27 من ديسمبر ويوافق ال23 جمادى الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد نزول الرواتب بالسعودية بالتاريخ الميلادي والهجري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.