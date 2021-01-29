نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الرواتب بالسعودية بالتاريخ الميلادي والهجري في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول رواتب العاملين بالمملكة السعودية وفقا للتاريخ الميلادي والهجري يهتم كافة العاملية المملكة بالتعرف على موعد استحقاق الرواتب الخاصة بهم، ومن جهة اخرى اصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز منشور ملكية تم تحديد فيه موعد استحقاق العاملين بمختلف قطاعات العمل الحكومية والخاصة بالمملكة السعودية رواتبهم الشهرية، ويأتي هذا المرسوم الملكي وفقا لحرص المملكة في توحيد موعد صرف المستحقات لكافة العاملين في أرجاء المملكة، والتعرف على تفاصيل اكتر تابع القراءة.

موعد نزول الرواتب

وكان قد سبق ان قامت وزارة المالية بالمملكة عن تغيير موعد استحقاق الرواتب ويتم العمل بالتاريخ الشمسي أو الأبراج مما أدي إلى هذا القرار إلى التسبب في غضب عدد كبير من المواطنين ومن مختلف موظفي الدولة مما تسبب في تغيير القرار والتأكيد على صرف مستحقات الموظفين المالية في يوم السابع والعشرون لكل شهر ميلادي.

وينتظر خلال الساعات القليلة المقبلة كافة موظفي قطاعات الدولة صرف المستحقات المالية الخاصة بهم وفقا للمرسوم الأخير والذي من المقرر أن يتم ضخ الأموال في حساباتهم الشخصية المصرفية منذ أمس الأربعاء ال27 يناير والذي يوافق الرابع من جمادى الآخر.

أما عن موعد صرف رواتب العاملين خلال عام كامل من هذا الشهر الجاري والذي حدده المرسوم الملكي بالتاريخ الميلادي والهجري كما يلي؛