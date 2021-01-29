نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الحرم النبوي 1442 للنساء| طريقة التقديم للوظائف بالرابط والرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الحرم النبوي 1442 للنساء، من الوظائف التي تم الإعلان عنها مؤخرا في المملكة للنساء اللواتي حصلن علي الثانوية العامة والمؤهلات العليا التي تتوافق مع معهد وكلية الحرم النبوي، حيث مكنت المملكة المرأة في جميع المجالات العملية والعلمية والمهنية ومكنت المرأة من الكثير من الوظائف الخاصة بالنساء بأمر ملكي وتم الإعلان عن وظائف خاصة للمرأة من وظائف الأفواج الأمنية والوظائف العسكرية للنساء وأخيراً وظائف الحرم النبوي للنساء 1442.

إعلان وظائف الحرم النبوي للنساء 1442

تم الإعلان عن وظيفة معهد الحرم النبوي الشريف للمرأة عبر وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي وكلية المسجد النبوي الشريف عن حاجتها لشغر وظائف التدريس والعمل بالمعهد النبوي الشريف بنظام العقد أو التعاون لحاصلي درجة البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه للتخصصات الآتية:

علوم القرآن الكريم

علوم الحديث الشريف والسنة النبوية

علوم أصول الفقه.

العقيدة الإسلامية.

علوم اللغة العربية.

التربية الإسلامية.

التاريخ الإسلامي.

الإدارة العامة.

العلوم الخاصة بإدارة الأعمال.

نظم المعلومات.

متي يتم الإعلان عن نتيجة وظائف الحرم النبوي

يتم الإعلان عن نتائج وظائف الحرم النبوي بعد الانتهاء من مراجعة طلبات المتقدمين ويتم التواصل مع المتقدمين عبر إرسال رسائل علي البريد الإلكتروني حول مواعيد المقابلة الشخصية وتتم ذلك من اجل المفاضلة في قبول الوظائف.

فقبل شهر ماضٍ تم الإعلان عن وظائف لخريجين اللغات والترجمة في مختلف التخصصات للغات الأجنبية وكان في ذلك الإعلان تم تحديد العمر 22 عاماً لشغر تلك الوظائف وتم إرسال الوثائق وتم إرسال القبول للمتقدمين وإرسال لهم المقابلات الشخصية وتم الإعلان عن قبولهم واجتيازهم الاختبارات ثم من بعد ذلك تم الإعلان عن وظيفة الحرم النبوي للمرأة وستتخذ نفس الخطوات في الإعلان.

شروط التقديم والتسجيل في وظائف الحرم النبوي للنساء 1442

1- الشرط الأول أن تكون المتقدمة سعودية الهوية والجنسية والأصل والمنشأ.

2- الشرط الثاني أن يكون مؤهل المتقدمة صادر وموثق من إحدى الجامعات السعودية ويستثني من ذلك أن يكون المؤهل موثوق من جامعة دولية معروفة.

3- الشرط الثالث النجاح والاجتياز في الاختبارات التحريرية.

4- الشرط الرابع اجتياز مرحلة المفاضلة والمقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل التقديم لوظائف الحرم النبوي للنساء 1442

السيرة الذاتية للمتقدمة c.v.

صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي.

صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية إن وجدت.

أن كانت المتقدمة شاركت في مشاركات ثقافية فيطلب صورة منها.

صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمتقدمة.

صورة print برنت من الأحوال المدنية لتأكيد الحالة الوظيفية والمهنية للمتقدمة.

صورة طبق الأصل من معادلة الشهادات.

صورة من الخبرات العملية والعلمية للمتقدمة في حالة إذا كانت موجودة.

مواعيد تسجيل التقدم لوظائف الحرم النبوي الجديدة للنساء 1442

تم الإعلان عن بدء تسجيل المتقدمين لإعلان الوظائف الجديدة في الحرم لنساء المملكة من يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 الموافق 15/6/1442 هجرياً وينتهي التقديم في يوم الخميس 4 فبراير 2021 الموافق 22/6/1442 هجرياً ويتم تسجيل الطلبات علي رابط الموقع وبعد الانتهاء من التقدم سيتم أرفاق المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم وسيتم إرسال رسالة تفيد بالقبول او الرفض للمتقدمة وعند القبول يجب علي المتقدمة استكمال البيانات.

رابط تسجيل وظائف الحرم النبوي للنساء

تم الإعلان عن تسجيل وظائف الحرم النبوي عن طريق رابط التقدم للوظائف المعلنة لكلية ومعهد المسجد النبوي الشريف حيث يمكنكم تسجيل الرغبات وإرفاق الأوراق لتقدم للوظائف .

رواتب وظائف الحرم النبوي

أعلنت إدارة الحرمين عن رواتب الموظفين من خلال السلم الوظيفي للرواتب الموظفين في المسجد والمعهد من الدراسة والعمل والتطوع من خلال إعلان التعاقد آو التثبيت الوظيفي لتلك الأمور الإدارية للمسجد وتتفق مع إعلان وظائف الحرم النبوي الشريف للنساء 1442.