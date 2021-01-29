نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ساند سوف يشمل 70٪ من السعوديين الأكثر تضرراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أن دعم نظام “ساند” الفترة القادمة سوف تشمل 70٪ من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل ضرراً، فيما يتم تحديدة من قبل اللجنة المعنية.

ولذلك سوف يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل مدة الدعم، وشروط الاستحقاق وآلية التقديم، والأنشطة المستحقة، ومقدار الدعم أيام معدودة، وعلى أن الموافقة على تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في المنشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المنتشر في هذه الفترة الحالية لفترة إضافية خلال دعم نظام “ساند”.

بالإضافة إلى ما رفعته اللجنة المفوضة في الأمر الملكي الخاص بهذا الأمر، التي رأت الحاجة لاستمرار هذا الدعم خلال الفترة الإضافية، وبين أن مبادرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التأمين الاجتماعي ضد التعطل عن العمل، ولذلك أسهمت في تخفيف أثر أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في منشآت القطاع الخاص.

ومن الجدير بالذكر أن سوف تضم اللجنة كلا من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى ذلك أن يتم إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين من الدعم، واعفائه من دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية لجميع المشتركين المستفيدين من هذا الدعم أيضاََ.

ولذلك قد نتج عن ذلك انخفاض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال ال 6 أشهر الأولى من عام 2020 م وقد تصل النسبة إلى 10٪ وهذه المقارنة بعدد المستبعدين العام الماضي 2019 م.

ومن الممكن أن هذا الدعم أسهم في الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينها، ونموها من خلال إيجاد الحلول البديلة، التي تسهم في عدم فقدان العاملين وظائفهم بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم توفير الدخل البديل لمن يفقد الدخل من العمل، ولذلك هذا الدعم قام باستهداف جميع المنشآت في القطاع الخاص، التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديهم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ولذلك تم تمكينها من استئناف مزاولة أعمالها بيسر وسهولة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر القادم 2020 م، وقامت وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمملكة العربية السعودية عن إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالموافقة على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين بالمملكة العربية السعودية في منشآت القطاع الخاص، المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا المستجد حول العالم.

نظام ساند يعد خدمة تقوم المملكة العربية السعودية بعمل على تشجيع الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، دون التخوف من الفصل من العمل والمخاطر المالية، ومما يترتب على ذلك أن التسريح عن العمل دون أي وجود ضمان للعامل، نظام ساند للعاملين المتعطلين عن العمل، ولذلك يشترط لاستحقاق صرف التأمينات الاجتماعية ألا يزيد عمر المشترك عن 60 عامًا.

حيث أن تم الإعلان على أن سوف يتم فتح صفحة حساب خاصة بالمشترك في التأمينات الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن يجب على المستفيد أن يتم تقديم طلب استحقاق ساند، حيث أن نظام ساند يقوم بتقديم إدخال كافة البيانات المطلوب إدخالها صحيحة، و رقم الحساب البنكي الخاص بالمواطن السعودي المستفيد من نظام ساند.