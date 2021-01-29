نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية السعودية تتخذ قرار جديد بشأن موعد رفع تعليق سفر السعوديين للخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين السعوديين إلى خارج المملكة، والذي كان مقرراً يوم 31 مارس المقبل، حيث قررت وزارة الداخلية السعودية مرة أخرى تأجيل موعد رفع تعليق السفر إلى موعد أخر، مشيرة إلى أنه تم تأجيل موعد رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة ليكون بداية من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 5/10/1442 هـ الموافق 17/5/2021 وذلك بحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية منذ قليل.

الداخلية السعودية تعلن تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى خارج المملكة:-

أصدرت وزارة الداخلية السعودية الفترة الماضية بياناً أعلنت فيه بأنه سوف يتم السماح للمواطنين السعوديين بالسفر خارج المملكة اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم 18/8/1442 هـ الموافق 31/3/2021، إلا أنها وعادت واتخذت قراراً بتأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين السعوديين إلى خارج المملكة لمدة تقارب الشهرين عن الموعد المقرر سلفاً، حيث أصدرت بياناً أعلنت فيه بأنه سوف يتم رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم 5/10/1442هـ الموافق 17/5/2021، وسيكون هذا هو الموعد الجديد لرفع قيود سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم قد اتخذت قيوداً صارمة على مواطنيها لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن بين تلك القيود الصارمة هو تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج وخاصة إلى الدول التى تشهد تزايداً في أعداد المصابين فيها بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) ، خاصة وأن العالم ما كاد يري بصيص الأمل في انتهاء الموجة الأولي من تلك الجائحة، إلا أنها عادت بموجة جديدة متحورة اشد فتكاً من الموجة الأولي السابقة، فقامت العديد من الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بفرض قيوداً على سفر مواطنيها إلى خارج المملكة إلا بعض الحالات الاستثنائية التي سمحت لها المملكة بالسفر إلى الخارج والذين تنطبق عليهم شروط معينة لا تتوافر في باقي المواطنين.

وبهذا فإن الموعد الجديد لرفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج سيكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم 5/10/1442 هـ الموافق 17/5/2021.