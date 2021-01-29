نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 وزارة الموارد البشرية للمواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت مُؤخرًا عمليات البحث بين المواطنين لمعرفة خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 عبر وزارة الموارد البشرية، والتي من الممكن أن تتم برقم الطلب أو رقم الهوية للمواطنين المتقدمين للحصول على الدعم، حيث تهدف المملكة إلى تقديم برامج مُساعدة للأسر الأكثر حاجة من أصحاب الدخل المنخفض، سعيًا وراء تخفيف العبء عن أكتافهم ودعمهم ماديًا للقدرة على مواجهة أعباء الحياة، وحددت المملكة الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المساعدة المقطوعة التي يمنحها للضمان الاجتماعي للفئات المُستحقة للدعم.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكن الاستعلام عن المُساعدة المقطوعة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب ومقرات العمل الحكومة سعيًا وراء توفير الوقت والجهد، وذلك عن طريق الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية حاليًا، وكانت الوزارة قد أشات إلى أن الدعم المُقرر صرفه للمواطنين من المُقرر أن يُصرف قريبًا ولكن لم يتم الإعلان رسميًا عن الموعد الأصلي له.

شروط استحقاق المساعده المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن هناك عدد من الشروط لابد من توافرها في المستفيدين من أجل أن يتم صرف المساعدة من أجل وصول الدعم إلى المستحقين داخل المملكة، بهدف تنظيم عملية الصرف للمساعدة، حيث يتم الصرف بناء على عدد من الشروط وهي :

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية للأبوين.

ألا يكون حاصل على أي مُساعدة أخرى من أي جهة حكومية بالمملكة.

أن يكون المُتقدم للحصول على الدعم لصرف المُساعدة مُقيم بشكل دائم بالمملكة على الأقل آخر عام إقامة كاملة.

ألا يقل عمر الشخص المُتقدم للحصول على الدعم عن 35 عام وقت تقديم المُساعدة المقطوعة.

ألا يكون راتب المُتقدم للحصول على المُساعدة المقطوعة لا يتعدى الثلاث آلاف ريال سعودي.

خطوات استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي

ويُمكن الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي للمواطنين المُستحقين بالدعم عن طريق :