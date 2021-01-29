نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر وفاة الفنان عبد الله الصريخ صاحب أغنيه بقايا الأمس بعد معاناة المرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة خبر وفاة الفنان عبد الله الصريخ بعد معاناة مع المرض وُلد عبد الله الصريخ عام 1954 في عنيزة، وبدأ حبه واهتمامه بالموسيقى منذ الصغر،وكان من حبه الشديد في الفن حاول تعلم العزف على العديد من الآلات الموسيقية المختلفة وكان هه التعلم بطريقة سرية برفقة العديد من أصدقائه وإجراء جلسات شبابية خاصة بهم. واتجه عبد الله الصريخ إلى الفن الشعبي رسميًّا سنة1974، عندما كان شابًّا يافعًا وفي سنة 1976 شارك عبد الله الصريخ في تقديم أغنية وطنية للتلفزيون السعودي بعنوان يا ربى الفيحاء. وفي سنة 1977 قام بالتوجه والسفر إلى الكويت لتسجيل أغانيه الفنية هناك؛ حيث قام بتسجيل شريطًا كاملًا من الأغاني قبل أن يرحل ويتوجه إلى القاهرة؛ حيث كان له أول تسجيل رسمي بقيادة الموسيقار هاني مهنا، وقام بتوزيع هذا العمل استوديو سمراء.

خبر وفاة الفنان عبد الله الصريخ صاحب أغنيه بقايا الأمس

الفنان الشعبي السعودي عبد الله الصريخ من الأخبار المحزنة خبر انتقال الفنان الشعبي السعودي عبد الله الصريخ عن عمر يناهز 67 عاما إلى رحمة الله ، وكان هذا بعد معاناة وتعب من المرض.

وكان الفنان عندليب نجد الصريخ قد أتم مسيرة فنية طويلة في الغناء الشعبي تصل إلى 4 عقود ، ومن مميزات الفنان عبد الله الصريخ في مسيرته الفنية بأنه نهج غناء معظم أغانية الفنية على مقام «الصبا».

وقد قام بالبدء في مشواره المسرحي علي مسرحي العربي ، و ناديي النجمة بعنيزة عام 1974، وقد قام الفنان عندليب نجد الصريخ بتمثيل المملكة العربية السعودية في الكثير من المحافل الداخلية والخارجية ، وكان من أفضل السفراء للأغنية السعودية النجدية.

وهكذا كانت مسيرة الفنان مليئة بالإنجازات وقد قام بإحياء الكثير من الحفلات والجلسات العامة والخاصة والشعبية ، والنوادي الرياضية ، كما أقام وأحيا حفلات في نادي النصر في الرياض ، وحفلات اخري مشاركة العديد من الفنانين الكبار ومنهم فهد بن سعيد. حفلات أخرى مثل نادي الشعلة في الخرج والكثير.

كما قام الفنان الشعبي السعودي عبد الله الصريخ بالتعاون والمشاركة مع العديد والكثير من الشعراء منهم ، محمد العبدالله ، عبدالله العليوي ، وعبد العزيز السناني ، ومحمد الخويطر ، احمد البريكان، فهد السعدون، ناصر الأحمد، والأمير سعود بن بندر، طلال السعيد، وغيرهم الكثير من الشعراء الكبار.

أيضا من روائع ومميزات أغاني الفنان عبد الله الصريخ بأن كانت معظمها أو جميعها من الحانة الخاصة والتي قام بتلحينها بنفسه ، وقد كان هناك بعض المشاركات القليلة منها مشاركة في التلحين مع الموسيقار محمد شفيق في أغنية ياليت للعشاق درب جديد ، وكانت كلمات هذه الاغنية من تأليف الأمير سعود بن بندر. والتي قام الأمير سعود بن بندر بإهدائها الفنان عبد الله الصريخ

وكان هناك أيضا مشاركة اخرى في التلحين مع فرقة الإذاعة وكانت هذه المشاركة في تلحين أغنية أقول يا شقراء السلام ، كما شاركت في تلحين أغنية جرحتني برضاك الفنان محمد الدويس.

ومن أشهر أغنيات الراحل بقايا الأمس التي ذاع صيتها، وكذلك أغاني ماني مسير، وكلن يقول الوقت، وفز قلبي، ويا هوى بس يكفيني مصايب، ياللي نسيت الحب، ويا ليت للعشاق، ويا بلابل، وترفّق، واحسن الله بالعزا، وبيني وبينك وغيرها الكثير من روائع الفنان الراحل.