نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الإقامة الجديد في السعودية 2021 واهم الشروط والخطوات ورسوم تكلفته في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد نظام الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية 2021 من اهم الأنظمة التي يبحث عنها الكثير من المقيمين داخل المملكة؛ حيث أعلنت الحكومة السعودية مؤخرا عن إلغاء نظام الكفيل للإقامة وسهولة تنقل المقيمين بين الوظائف من خلال نظام الإقامة الجديد، ويحتوى نظام الإقامة الجديد على العديد من المزايا التي تسهل على المقيمين كافة أمورهم في المملكة، وسنوضح لكم بالتفصيل عن اهم الشروط اللازمة وكافة الخطوات ورسوم تكلفة نظام الإقامة الجديد لعام 1442.

ماهو نظام الإقامة الجديد 2021

نظام الإقامة الجديد يسمح بتجديد تصريح الإقامة وإقامة اسرهم دون الاعتماد على الأب الروحي كما كان من قبل، وكذلك يسمح بتمديد تأشيرة الزيارة بعد 90 يوم بدلا من تحصيلها سنويا كما كانت سابقا ماعدا العمالة المنزلية ومن في حكمهم، ويسمح أيضا بتجزئة رسوم رخصة العمل والإقامة والرسوم المطلوبة للحصول على مسكن تبعا لمدة الإقامة، وكذلك إتاحة الفرصة لهم في التنقل بين المهن المتعددة بالإضافة إلى تصريح إقامة خاص يمنح المالك الحق بمغادرة ودخول المملكة بشكل مستقل، واستخدام القنوات المخصصة للسعوديين في المملكة من خلال موانئها.

شروط تجديد الإقامة الجديد

يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية أثناء طلب التجديد.

يجب سداد الرسوم لتجديد الإقامة.

أن يكون جواز السفر سارى وقت التجديد وغير منتهى الصلاحية.

يجب أن يكون للمقيم تأمين صحي سارى.

تسديد رسوم كافة المخالفات المرورية.

أن لا يكون المقيم مسجل خطر وغير مخالف على القائمة الأمنية.

خطوات تجديد نظام الإقامة الجديد

قم بالدخول للموقع الرسمي لمنصة ابشر الإلكترونية.

قم بالنقر على أبشر أفراد ذات اللون الأخضر.

بعد ذلك اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة لهم.

ثم اكتب الرمز المرئي كما هو أمامك للتحقق.

بعد ذلك اضغط فوق لتسجيل الدخول.

ثم اختار الاستعلامات الإلكترونية.

انقر على (الجوازات) ومنها اختار تجديد الجواز.

ثم ادخل رقم الإقامة الخاص بك.

وأخيرا اضغط على كلمة (عرض) وستظهر لك كل تفاصيل الإقامة ومنها دفع رسوم التجديد، وبهذا يمكنك الحصول على تصريح الإقامة بعد تجديدها.

رسوم تجديد الإقامة الجديد للمقيمين