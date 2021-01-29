نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدي بدون تحويل الراتب ومبالغ مالية حتي نصف مليون ريال من الشركة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل نقدي بدون تحويل الراتب من القروض الشخصية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل للأفراد بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي كما توفر الشركة للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة أو زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية ، وتعتبر الشركة السعودية للتمويل من الشركات التمويلية الكبيرة في المملكة والتي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في القطاع الاقتصادي السعودي على الحلول التمويلية والمنتجات المصرفية التي تكون مطابقة لضوابط الشريعة الإسلامية كما تمتلك الشركة مجموعة من الفروع والتي غطت معظم مناطق المملكة حيث يبلغ عدد فروع الشركة 17 فرع تقدم الشركة من خلالهم المنتجات التمويلية المتنوعة. مزايا التمويل النقدي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل تمويل شخصي نقدي مطابق للهيئة الشريعة لدي الشركة. منتج متوفر لدي الشركة بدون تحويل الراتب الشهرى لطالب التمويل. توفر الشركة السعودية التمويل بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. يمكن أن يحصل طالب التمويل على مبلغ مالي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل. توفر الشركة السعودية للتمويل هامش ربح تنافسي من خلال المنتج. فترة سداد قيمة التمويل تصل إلى 5 سنوات. تتيح الشركة لطالب التمويل فرصة السداد المبكر لمبلغ القرض في أي وقت. الشروط المطلوبة لطلب التمويل النقدي من الشركة السعودية للتمويل يشترط أن يكون عمر طالب التمويل لا يقل عن 21 سنة.

لطالب التمويل الذى يعمل في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي يجب أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر.

إذا كان طالب التمويل من غير السعوديين أو الموظفين في القطاع الخاص يجب أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 12 شهر.

أما إذا كان طالب التمويل من العاملين في القطاع المصرفي فيشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 6 أشهر.

يمكن لطالب تمويل الشركة السعودية بدون تحويل الراتب التقديم على المنتج عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي من الشركة وتعبئة نموذج الطلب. المستندات المطلوبة تقديم وثيقة إثبات الهوية لطالب التمويل السعودي. لطالب التمويل المقيم يلزم تقديم الإقامة لاستكمال الطلب. تقديم تعريف بالراتب ويشترط أن يكون حديث. يلزم تقديم كشف حساب بنكي حديث وذلك لأخر 3 أشهر خاص بطالب التمويل.

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