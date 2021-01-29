الاستعلام عن نتائج قبول مكافحة المخدرات للنساء 1442

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قبول مكافحة المخدرات للنساء تعد واحدة من ضمن الأشياء التي يقوم بالبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة وذلك من إجل معرفة النتائج الخاصة بالقبول في هذه الوظائف حتي يتمكن المتقدم بالذهاب لإجراء المقابلة الشخصية والخضوع للاختبارات الرياضية.

نتائج قبول مكافحة المخدرات للنساء 1442

قامت إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية بأستقبال طلبات الراغبات في الحصول علي وظيفة الجندي في هذه القوات عن طريق موقع منصة أبشر للتوظيف علي شبكة الأنترنت، وتقوم إدارة القبول المركزي في الفترة الحالية بالقيام بعملية الفرز لجميع المتقدمين حيث من المتوقع إن يتم الإعلان عن النتيجة في الفترة القادمة عبر موقع منصة أبشر للوظائف.

شروط مكافحة المخدرات للنساء 2021

قامت مديرية مكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر حتي يتم القبول في هذه الوظائف حيث تتلخص الشروط في السطور التالية:

يجب إن تكون المتقدمة لهذه الوظائف مواطنة سعودية الجنسية.

إن يكون عمرها لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

يجب إن تكون حاصلة علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة.

إن تكون من ذو السمعة الحسنة وغير مسجل عليها أي من القضايا والأحكام السابقة.

يجب إن لا يقل الطول عن 155 سم.

يجب إن يتناسب الطول مع الوزن.

أن تتمتع المتقدمة بمستوي متناسب من اللياقة البدنية.

إن لا تكون متزوجة من رجل غير سعودي أو سبق لها الزواج من رجل أجنبي.

طريقة الاستعلام عن نتائج قبول مكافحة المخدرات للنساء

يتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق منصة أبشر للوظائف وذلك عن طريق أتباع قائمة الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية: