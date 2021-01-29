نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات المرور بالسعودية من موقع أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من موقع أبشر يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور في السعودية، للمستخدمين على نظام أبشر للمرور، وهو النظام الشامل الخاص بخدمات وزارة الداخلية وهي من أكثر ما يبحث عنه النسبة الأكبر من المواطنين والعاملين من المقيمين أو من لهم سيارات يستعملونها في التنقل والعمل، والزائرين من ضيوف المملكة، كما يوجد طريقة لتسجيل الاعتراض على المخالفات التي يتم تسجيلها على رقم الهوية او رقم اللوحة، وهنا تكون الإشارة لمخالفات نظام ساهر ، وتتيح عملية الاستعلام معرفة قيمة الغرامات التي يجب أن يكون المخالف بسدادها في وقت مناسب لعدم المعاقبة.

نظام أبشر المرور

وفر نظام أبشر الجديد الوقت على الأفراد في الانتهاء من خدمة مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية للأشخاص والمركبات، أو الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وموعد التجديد للهوية وجوازات السفر، وطلب التصاريح، وتجديد رخص القيادة او طلب استخراجها لأول مرة، والحصول على وثائق الأحوال المدنية وتسجيل واقعة ميلاد أو وفاة، ويكون كل هذه الأمور موجدة في بوابة الخدمات على الموقع الرسمي لخدمات أبشر الأفراد.

الاستعلام عن مخالفة مرورية

بكل سهولة إذا كان لك حساب على نظام أبشر، سجل الدخول عليه باسم المستخدم ورقم السري، بعد الدخول توجه إلى بوابة الخدمات، بعدها ابحث عن أحد عمليات الاستعلام التي تبحث عنها في خدمات المديرية العامة للمرور، وهنا سنتحدث عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور.

سجل الدخول على موقع أبشر.

البحث عن الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يطلب النظام بعض البيانات مثل رقم الهوية، أو رقم رخصة القيادة أو رقم الإقامة … ادخل البيان المطلوب.

سجل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

الضغط على كلمة استعلام.

تظهر التفاصيل الخاصة بالمخالفة ومنها وقت التسجيل والغرامة التي يجب ان يتم تسديدها.

على حسب نوعية المخالفة تحتسب الغرامة وكان المرو قد نشر جدول به المخالفات والقيمة المادية أو العقوبة التي يمكن تطبيقها، أو الإثنين معاً، ويجب العلم أن عدم تسديد قيمة المخالفة يمكن ان يرفع من سقف العقوبة، وهي وقف الخدمات في بعض الحالات، كما ينبغي تقديم الاعتراض في فترة 30 يوم التي يمكن للمخالف تسجيل اعتراضها فيها.