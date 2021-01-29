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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في نظام فارس الجديد 1442 ، الذي يعد أحد أهم الأنظمة التي استحدثتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، في سبيل توفير العديد من الخدمات لكافة القائمين على العملية التعليمية، وقد استحدثت الوزارة نظام فارس الجديد “نظام الخدمة الذاتية” من أجل تسهيل حصول المعلمين على الخدمات، فضلًا عن تسهيل عملية الاتصال بين المعلم والجهات الإدارية العليا، بالإضافة إلى توفير الوقت والمجهود.

رابط التسجيل في نظام فارس الجديد 1442 واستخراج تعريف بالراتب

يساعد نظام فارس الجديد القائمين بالعملية التعليمية بدءًا من المستخدمين وصولًا للمدراء في إنجاز المهام وتقديم الطلبات الخاصة بهم، بشكل إلكتروني من خلال مجموعة من الخطوات المبسطة، بل إنه يمكنهم من متابعة الطلبات وتلقي الردود دون الحاجة لبذل مجهود، وذلك من خلال رابط نظام فارس الجديد 1442 هـ.

خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد 1442

حتى يتمكن العاملين في قطاع التعليم من الاستفادة من الخدمات المقدمة في نظام فارس لابد من تسجيل الدخول، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لنظام فارس. النقر على التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى. النقر على أيقونة إنشاء مستخدم جديد. القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، من رقم الهوية الوطنية، ورقم الآيبان الخاص، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف. العمل على كتابة رمز التحقق الكائن على الشاشة. النقر على أيقونة استمرار بعد التأكد من صحة البيانات. القيام بتسجيل الكود الذي تم إرساله في رسالة نصية على رقم الهاتف. القيام بتسجيل كلمة مرور خاصة بالحساب الجديد على نظام فارس.

خطوات استخراج تعريف بالراتب في نظام فارس

يستطيع المعلم الاستفادة بخاصية الحصول على تعريف بالراتب عبر نظام فارس، من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول في نظام فارس بالاسم وكلمة المرور. النقر على خيار صلاحية الخدمة الذاتية في القائمة الرئيسية. النقر على أيقونة الرواتب والبدلات. القيام باختيار تعريف بالراتب. العمل على تسجيل كافة البيانات الظاهرة على الشاشة. النقر على أيقونة تحميل، والانتظار حتى تظهر البيانات الخاصة بالراتب.

تعديل البيانات في نظام فارس الجديد

يستطيع المعلمين تعديل البيانات الخاصة بهم في نظام فارس بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات المبسطة؛ حيث يقوم المعلم بتسجيل الدخول إلى نظام فارس، ومن ثم كتابة اسم المستخدمة وكلمة المرور، ثم يقوم بالنقر على أيقونة صلاحية بياناتي ومن ثم تعديل البيانات المراد تغييرها.