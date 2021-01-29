بعد ارتفاع إصابات كورونا.. آل الشيخ يوجه منسوبي المساجد بحث المصلين على الالتزام بالإجراءات الصحية

بلادي – الرياض :

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، منسوبي المساجد بالتأكيد على المصلين عقب الصلوات على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا.

وأوضح أن المسؤولية عظيمة، وأن الحفاظ على النفس من الضرورات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، وإن التفريط يعرّض للخطر.

وأشار إلى أنه من الواجب مواكبة جهود الدولة في التصدي للوباء.

وكانت حالات الإصابة بكورونا في المملكة قد شهدت ارتفاعاً خلال الأيام الأخيرة.