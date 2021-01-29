“الدفاع” تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك “رماح النصر”

بلادي – الرياض :

أنهت وزارة الدفاع كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك “رماح النصر” بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي، الذي تشارك فيه القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة.

وتقام مناورات تمرين “رماح النصر” خلال الفترة من 18 – 29 جمادى الآخرة 1442هـ، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وقد وصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية استعدادا لانطلاق التمرين، الذي يُعد من التمارين المشتركة المهمة، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.

يشار إلى أن مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية يُعد من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة.