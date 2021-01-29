هل يؤثر الزكام على نتيجة فحص فيروس كورونا.. “الصحة” تجيب

بلادي – الرياض :

أوضحت وزارة الصحة أن إصابة الشخص بالزكام لا تؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد– 19”.

جاء ذلك ردا على مواطنة وجّهت تساؤلا للوزارة قالت فيه إنها مصابة بالزكام وأعراض احتقان عادية، فهل ستظهر نتيجة فحص كورونا إيجابية في هذه الحالة.

وردا على الاستفسار قالت الوزارة إن الزكام لا يؤثر على نتيجة الفحص، وإن النتيجة الإيجابية تدل على الإصابة بالفيروس.