بلادي – الرياض :
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للعنف من والدها في جازان.
وأوضح المركز أنه تمت مباشرة الحالة من قبل وحدة الحماية الأسرية بمنطقة جازان، وتوفير الحماية اللازمة للحالة، وجارٍ المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال اللازم وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “العنف الأسري” يقف على حالة فتاة تعرضت للعنف من والدها بجازان ويوفر الحماية اللازمة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.