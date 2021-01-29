بلادي – الرياض :
صوّر قائد سيارة مقطع فيديو أثناء القيادة أوضح فيه قيام عدد من قائدي السيارات بمخالفة نظام المرور، مبررا سبب قيامه بالتصوير أثناء القيادة، وأرسل المقطع إلى حساب “المرور”.
وقال السائق، في رسالته التي أرفق بها الفيديو، إنه يعلم عقوبة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، لكن الوضع لا يُحتمل، حيث بيّن الفيديو عددا من السيارات تمر على يساره من كتف الطريق، المخصص لمركبات الطوارئ.
وردّ “المرور” بشكر السائق على اهتمامه وحرصه، مفيدا بأنه تم القبض على المخالفين وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد سيارة يصور فيديو أثناء القيادة لسيارات مخالفة ويبرر ذلك.. و”المرور” يتفاعل معه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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