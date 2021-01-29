قائد سيارة يصور فيديو أثناء القيادة لسيارات مخالفة ويبرر ذلك.. و”المرور” يتفاعل معه

بلادي – الرياض :

صوّر قائد سيارة مقطع فيديو أثناء القيادة أوضح فيه قيام عدد من قائدي السيارات بمخالفة نظام المرور، مبررا سبب قيامه بالتصوير أثناء القيادة، وأرسل المقطع إلى حساب “المرور”.

وقال السائق، في رسالته التي أرفق بها الفيديو، إنه يعلم عقوبة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، لكن الوضع لا يُحتمل، حيث بيّن الفيديو عددا من السيارات تمر على يساره من كتف الطريق، المخصص لمركبات الطوارئ.

وردّ “المرور” بشكر السائق على اهتمامه وحرصه، مفيدا بأنه تم القبض على المخالفين وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.